Банк: интерес к жилищным кредитам растет, никто не хочет упустить благоприятный момент

По словам Йонны Пехтер, руководителя Bigbank Eesti, какого-то серьезного прорыва пока не произошло, но позитивные новости о Euribor, поступившие за последние несколько недель, были восприняты очень хорошо. «Если раньше сообщения о том, что рост процентных ставок затормозился, успокаивали тех, кто уже взял жилищный кредит, то последние новости о снижении процентных ставок придали смелости и обнадежили новых потенциальных клиентов», – назвала Пехтер одну из причин увеличения числа ходатайств о жилищном кредите.

«Маленькими, но уверенными шагами в последние месяцы стала увеличиваться и средняя сумма кредита. Если учесть, что цены на недвижимость при этом остались прежними, это, скорее, свидетельствует об увеличении доходов населения и укреплении уверенности людей в их собственной покупательной способности», – объяснила Пехтер, почему средняя сумма кредита, которая еще несколько месяцев назад не превышала ста тысяч евро, в ноябре достигла 108 000 евро.

По словам Йонны Пехтер, сегодня те, кто подыскивают себе новое жилье, предпринимают все шаги, чтобы в случае подходящего предложения можно было бы сразу приступить к заключению сделки. «Таким образом, покупатели жилья хотят успеть купить его до того, как выбор постепенно начнет уменьшаться, а цены – расти. Сегодня покупатели и продавцы очень близки к точке, которая удовлетворяет обе стороны, потому что на вторичном рынке цены пока остались прежними, и во многих новостройках они даже скорректированы в сторону понижения», – сказала руководитель Bigbank.