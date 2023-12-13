Рейтинги: рост популярности «Отечества» остановился

За последнюю неделю поддержка лидирующей в партийном рейтинге партия «Отечество» немного снизилась, выяснили социологи в результате очередного опроса общественного мнения.
Согласно последним результатам еженедельного опроса, проведенного по заказу Института общественных исследований фирмой Norstat Eesti, оппозиционную партию «Отечество» поддерживают 26,9%, оппозиционную Консервативную партию Эстонии (EKRE) – 20,5%, а Партию реформ – 17,2% избирателей, имеющих право голоса.
До прошлой недели поддержка «Отечества» росла а течение 15 недель подряд, но последние результаты показывают, что эта тенденция прекратилась. EKRE, занимающая второе место в таблице, отстает от «Отечества» на 6,4 процентных пункта, а Партия реформ, занимающая третье место, - на 9,7 процентных пункта.
За тройкой лидеров следуют Центристская партия (15 %), СДПЭ (10,4%) и «Ээсти 200» (6,1 %). Поддержка Центристской партии выросла за неделю на 1,4 процентных пункта.
Общая поддержка коалиционных партий составляет 33,7 %, а оппозиционных – 62,4 %.