Рейтинги: рост популярности «Отечества» остановился

До прошлой недели поддержка «Отечества» росла а течение 15 недель подряд, но последние результаты показывают, что эта тенденция прекратилась. EKRE, занимающая второе место в таблице, отстает от «Отечества» на 6,4 процентных пункта, а Партия реформ, занимающая третье место, - на 9,7 процентных пункта.