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Призывы экономить – не для всех? ⟩ Большая часть министерств озолотит своих чиновников на новый год

Александер-Марк Каппи
, репортер-редактор
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Mihkel Maripuu

В госбюджете Эстонии до сих пор огромная дыра, министерства ищут, на чем сэкономить, а правительство вводит новые налоги и повышает старые. В то же время все министерства, кроме двух, в этом году выплатят своим чиновникам премии, которые скромно называют «бонусами за результативность».

«Как и в предыдущие годы, Министерство юстиции не выплачивает своим сотрудникам рождественские премии, но выплачивает бонусы за результативность», - сказала руководитель отдела по связям с общественностью Министерства юстиции Мария-Элиса Туулик. Главой этого министерства является Калле Лаанет (Партия реформ).

По ее словам, последние годы министерство намеренно держало фонд оплаты труда на более высоком уровне, чтобы больше внимания уделять вознаграждению за результативность, а не увеличению базовой зарплаты. Бонусы выплачиваются за счет остатков с фонда оплаты труда. Например, за счет экономии с больничных листов, временных вакансий или средств, оставшихся после испытательного срока, когда новые сотрудники получают более низкую зарплату.

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