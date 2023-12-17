В госбюджете Эстонии до сих пор огромная дыра, министерства ищут, на чем сэкономить, а правительство вводит новые налоги и повышает старые. В то же время все министерства, кроме двух, в этом году выплатят своим чиновникам премии, которые скромно называют «бонусами за результативность».
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Призывы экономить – не для всех? ⟩ Большая часть министерств озолотит своих чиновников на новый год
«Как и в предыдущие годы, Министерство юстиции не выплачивает своим сотрудникам рождественские премии, но выплачивает бонусы за результативность», - сказала руководитель отдела по связям с общественностью Министерства юстиции Мария-Элиса Туулик. Главой этого министерства является Калле Лаанет (Партия реформ).