Призывы экономить – не для всех? ⟩ Большая часть министерств озолотит своих чиновников на новый год

В госбюджете Эстонии до сих пор огромная дыра, министерства ищут, на чем сэкономить, а правительство вводит новые налоги и повышает старые. В то же время все министерства, кроме двух, в этом году выплатят своим чиновникам премии, которые скромно называют «бонусами за результативность».