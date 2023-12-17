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В Словакии перевернулся автобус из Украины. Среди пострадавших – дети

rus.postimees.ee
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Авария автобуса в Словакии
Авария автобуса в Словакии Фото: Vitālijs Glagola/Telegram

В Словакии перевернулся автобус, направлявшийся из Украины. На момент аварии в салоне находилось 53 пассажира, сообщает «УНИАН».

Как сообщает украинский журналист Виталий Глагола, ДТП произошло около восьми утра в воскресенье, 17 декабря, вблизи села Даргов Требишевского района. Перевернулся автобус из Украины с 53 пассажирами и двумя водителями.

Пострадавшие пассажиры были в сознании с травмами головы и конечностей. Среди по меньшей мере семи раненых были дети. На место происшествия выехали пожарные и медики.

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