В Словакии перевернулся автобус из Украины. Среди пострадавших – дети

Как сообщает украинский журналист Виталий Глагола, ДТП произошло около восьми утра в воскресенье, 17 декабря, вблизи села Даргов Требишевского района. Перевернулся автобус из Украины с 53 пассажирами и двумя водителями.

Пострадавшие пассажиры были в сознании с травмами головы и конечностей. Среди по меньшей мере семи раненых были дети. На место происшествия выехали пожарные и медики.