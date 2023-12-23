Украина ввела санкции против российского бизнеса

Под санкции, кроме россиян, попали также люди, имеющие гражданство Украины, Латвии и Кипра. Всего санкции введены против 51 человека.

Их активы на территории Украины заблокированы, лицензии аннулированы, а любые торговые операции и транзит ресурсов по стране запрещены, говорится в указе главы Украины.

Санкции также введены против 119 компаний — в основном с российских, а также против «Автодель ГАЗ», которая работает в аннексированном Крыму.

В начале декабря американские чиновники предложили передать Украине замороженные в Европе активы Центробанка РФ в качестве «аванса» компенсации за ущерб от войны, которую Россия, по их мнению, в любом случае будет обязана выплатить Украине.

Financial Times отмечает, что идея конфискации российских активов чревата юридическими последствиями, поскольку замороженные резервы Центробанка РФ защищены международным правом.

18 декабря Европейский союз принял новый пакет санкций, направленных на ужесточение и усиление ограничительных мер в отношении России. Пакет санкций накладывает дополнительные ограничения на российскую экономику и добавляет в санкционный список 147 физических и юридических лиц.

Пакет впервые включил торговые ограничения на российские алмазы и ювелирные изделия, сжиженный газ, некоторые металлы и высокотехнологичные товары, включая лазерные технологии, компоненты беспилотников и программное обеспечение.