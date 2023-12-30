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Бунт Пригожина, переполох на границе и обрыв кабеля: ТОП-15 самых читаемых зарубежных новостей на Rus.Postimees за 2023 год
15. The Guardian 〉 Украинка попала в плен и подвергалась пыткам со стороны ФСБ РФ: путь к свободе лежал через Эстонию
Попавшая в плен украинка в течение пяти месяцев подвергалась пыткам оккупационных властей, пока не сбежала в Россию и не вырвалась на свободу, перейдя эстонскую границу.
Департамент полиции и погранохраны сообщил Rus.Postimees, что российские пограничники отказываются раскрывать детали инцидента с участием мужчины, который переплыл Нарову. Ранее в ФСБ утверждали, что это гражданин Словакии.
На 95-м году жизни скончалась легендарный немецкий тренер по фигурному катанию Ютта Мюллер.
Несколько военных летчиков российской армии, погибших от рук наемников Евгения Пригожина, служили в Псковской области, которая граничит с Эстонией. Имена погибших пилотов назвал губернатор российского региона.
Самым большим изменением за последнее десятилетие стала «казахизация» Казахстана. Казахский язык находится на подъеме, его все чаще можно услышать и увидеть, пишет этнолог Аймар Венцель.
Уголовное дело о вооруженном мятеже против Евгения Пригожина будет прекращено, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, ЧВК «Вагнер» уйдет в свои полевые лагеря, а сам Пригожин уедет в Белоруссию.
Двукратный чемпион мира по тхэквондо и многократный чемпион Европы украинец Данила Демчишин трагически погиб во время купания в озере.
В последние месяцы во всем мире резко выросли цены на сахар, это повлияло на бизнес и вызвало обеспокоенность по поводу доступности продуктов питания и цен. Владельцы кондитерских и пекарен, увидев, что цены на сахар за два месяца выросли на 55 процентов, были вынуждены адаптироваться, сокращая производство, а некоторые даже закрывают свои двери.
Многие пристально следили за судьбой олимпийского чемпиона, который в середине зимы попал в реанимацию с прогрессирующей пневмонией, заболевание привело к сепсису и еще ряду осложнений – ампутации стоп и кистей, двум инсультам.
Пост латыша по имени Гатис о нечестных и бессовестных арендаторах, дополненный описанием ситуации и фотографиями, вызвал широкий резонанс в соцсетях. В свою очередь многодетная семья, арендовавшая квартиру, считает, что в сказанном Гатисом много лжи, но больше всего семью ранило, что после негативной публикации дети в школе столкнулись с моббингом. По словам Гатиса, арендаторы остались должны ему почти 1000 евро. Бывшие арендаторы считают, что им в сложный момент не пошли навстречу и они не единственные – в Латвии много семей, которым не хватает денег, поэтому дети должны переезжать из одной съемной квартиры в другую.
В Министерстве труда и экономики Финляндии сообщили, что российский оператор связи «Ростелеком» известил их 12 октября об обрыве своего кабеля связи в Финском заливе. Кабель частично проходит по экономической зоне Финляндии. «Ростелеком» провел переговоры с Министерством труда и экономики и другими финскими властями по поводу ремонта кабеля.
В то, что шеф ЧВК «Вагнер» сам придумал поход на Москву и во время мятежа действовал в одиночку, не верят ни независимые политологи, ни советники украинского руководства, ни охрана Путина. Rus.Postimees присмотрелся к доступной конспирологии несостоявшегося ремейка «восстания Емельяна Пугачева».
Петер-Михаэль Кольбе – немецкий гребец, трехкратный серебряный призер летних Олимпийских игр в соревнованиях одиночек, пятикратный чемпион мира, чемпион Европы, многократный чемпион ФРГ скончался в возрасте 70 лет. Вместе с финном Пертти Карппиненом он за 14 лет своей карьеры завоевал ярчайшие медали практически всех титульных соревнований в одиночном разряде.
Мелисса Кинселла отдыхала в Турции со своим мужем Джеем Смитом и тремя детьми. Семья должна была вылететь домой в Великобританию, но в аэропорту у 30-летней Мелиссы неожиданно случился приступ, в результате чего она потеряла сознание и ее сердце остановилось. Ее срочно доставили в больницу, и врачи сообщили семье, что у пациентки отек мозга.
1. ВИДЕО 〉 Переполох на границе в Нарве – пограничники России встали живой цепью перед машинами из Эстонии
На восточном берегу реки Нарова после сигнала тревоги журналисты Rus.Postimees заметили странную активность российских пограничников прямо на мосту, который соединяет Нарву с Ивангородом. Около десяти сотрудников ФСБ прибежали к шлагбауму, который отделяет автомобили на мосту от заезда на российский берег, и выстроились вдоль ограды спинами к Эстонии. При этом пограничники не убирали далеко резиновые дубинки.