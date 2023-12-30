Бунт Пригожина, переполох на границе и обрыв кабеля: ТОП-15 самых читаемых зарубежных новостей на Rus.Postimees за 2023 год

Утопленник. Снимок иллюстративный. Фото: petr tkachenko 83/ Shutterstock

Двукратный чемпион мира по тхэквондо и многократный чемпион Европы украинец Данила Демчишин трагически погиб во время купания в озере.

Сахар. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В последние месяцы во всем мире резко выросли цены на сахар, это повлияло на бизнес и вызвало обеспокоенность по поводу доступности продуктов питания и цен. Владельцы кондитерских и пекарен, увидев, что цены на сахар за два месяца выросли на 55 процентов, были вынуждены адаптироваться, сокращая производство, а некоторые даже закрывают свои двери.

Роман Костомаров. Фото: IMAGO/Ramil Sitdikov

Многие пристально следили за судьбой олимпийского чемпиона, который в середине зимы попал в реанимацию с прогрессирующей пневмонией, заболевание привело к сепсису и еще ряду осложнений – ампутации стоп и кистей, двум инсультам.

Иллюстративная квартира. Фото: Followtheflow/ Shutterstock