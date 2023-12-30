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Бунт Пригожина, переполох на границе и обрыв кабеля: ТОП-15 самых читаемых зарубежных новостей на Rus.Postimees за 2023 год

Rus.Postimees
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Фото: Коллаж Rus.Postimees

Rus.Postimees представляет вашему вниманию самые читаемые зарубежные новости на нашем портале за 2023 год.

15. The Guardian 〉 Украинка попала в плен и подвергалась пыткам со стороны ФСБ РФ: путь к свободе лежал через Эстонию

Обмен пленными. Снимок иллюстративный.
Обмен пленными. Снимок иллюстративный. Фото: Andrii Yermak, Head of the President’s Office of Ukraine / HANDO

Попавшая в плен украинка в течение пяти месяцев подвергалась пыткам оккупационных властей, пока не сбежала в Россию и не вырвалась на свободу, перейдя эстонскую границу.

14. Россия отказалась раскрыть Эстонии имя и национальность водолаза, который переплыл Нарову

Река Нарова, разделяющая Эстонию и Россию.
Река Нарова, разделяющая Эстонию и Россию. Фото: Пеэтер Кюммель

Департамент полиции и погранохраны сообщил Rus.Postimees, что российские пограничники отказываются раскрывать детали инцидента с участием мужчины, который переплыл Нарову. Ранее в ФСБ утверждали, что это гражданин Словакии.

13. Не стало одного из самых успешных тренеров в истории фигурного катания

Катарина Витт и Ютта Мюллер.
Катарина Витт и Ютта Мюллер. Фото: Postimees

На 95-м году жизни скончалась легендарный немецкий тренер по фигурному катанию Ютта Мюллер.

12. Убитые во время мятежа ЧВК «Вагнер» летчики служили недалеко от Эстонии

Боевой вертолет Ка-52 ВВС России запускает ракеты по цели в неизвестном месте в Украине, 8 октября 2022 года.
Боевой вертолет Ка-52 ВВС России запускает ракеты по цели в неизвестном месте в Украине, 8 октября 2022 года. Фото: AP / Scanpix

Несколько военных летчиков российской армии, погибших от рук наемников Евгения Пригожина, служили в Псковской области, которая граничит с Эстонией. Имена погибших пилотов назвал губернатор российского региона.

11. МНЕНИЕ 〉 Война в Украине привела к эффекту домино в Казахстане

Флаг Казахстана.
Флаг Казахстана. Фото: PAVEL MIKHEYEV

Самым большим изменением за последнее десятилетие стала «казахизация» Казахстана. Казахский язык находится на подъеме, его все чаще можно услышать и увидеть, пишет этнолог Аймар Венцель.

10. Кремль решил прекратить уголовное дело в отношении Пригожина, мятежников обещают не наказывать

Евгений Пригожин.
Евгений Пригожин. Фото: Reuters

Уголовное дело о вооруженном мятеже против Евгения Пригожина будет прекращено, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, ЧВК «Вагнер» уйдет в свои полевые лагеря, а сам Пригожин уедет в Белоруссию.

9. Озеро унесло жизнь двукратного чемпиона мира

Утопленник. Снимок иллюстративный.
Утопленник. Снимок иллюстративный. Фото: petr tkachenko 83/ Shutterstock

Двукратный чемпион мира по тхэквондо и многократный чемпион Европы украинец Данила Демчишин трагически погиб во время купания в озере.

8. Повышение цен продолжается: резко подорожал и сахар

Сахар. Иллюстративное фото
Сахар. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В последние месяцы во всем мире резко выросли цены на сахар, это повлияло на бизнес и вызвало обеспокоенность по поводу доступности продуктов питания и цен. Владельцы кондитерских и пекарен, увидев, что цены на сахар за два месяца выросли на 55 процентов, были вынуждены адаптироваться, сокращая производство, а некоторые даже закрывают свои двери.

7. У Костомарова второй инсульт за сутки

Роман Костомаров.
Роман Костомаров. Фото: IMAGO/Ramil Sitdikov

Многие пристально следили за судьбой олимпийского чемпиона, который в середине зимы попал в реанимацию с прогрессирующей пневмонией, заболевание привело к сепсису и еще ряду осложнений – ампутации стоп и кистей, двум инсультам.

6. «Живут за счет других»: многодетная семья разнесла квартиру и осталась должна значительную сумму

Иллюстративная квартира.
Иллюстративная квартира. Фото: Followtheflow/ Shutterstock

Пост латыша по имени Гатис о нечестных и бессовестных арендаторах, дополненный описанием ситуации и фотографиями, вызвал широкий резонанс в соцсетях. В свою очередь многодетная семья, арендовавшая квартиру, считает, что в сказанном Гатисом много лжи, но больше всего семью ранило, что после негативной публикации дети в школе столкнулись с моббингом. По словам Гатиса, арендаторы остались должны ему почти 1000 евро. Бывшие арендаторы считают, что им в сложный момент не пошли навстречу и они не единственные – в Латвии много семей, которым не хватает денег, поэтому дети должны переезжать из одной съемной квартиры в другую.

5. Вот это поворот: в Финском заливе был поврежден и российский кабель связи

Оборванный кабель связи между Эстонией и Финляндией.
Оборванный кабель связи между Эстонией и Финляндией. Фото: Kaitsepolitseiamet

В Министерстве труда и экономики Финляндии сообщили, что российский оператор связи «Ростелеком» известил их 12 октября об обрыве своего кабеля связи в Финском заливе. Кабель частично проходит по экономической зоне Финляндии. «Ростелеком» провел переговоры с Министерством труда и экономики и другими финскими властями по поводу ремонта кабеля.

4. Кто на самом деле стоит за бунтом Пригожина

Директор «Росгвардии» Виктор Золотов, генерал Сергей Суровикин и секретарь Совета Безопасности РФ, экс-директор ФСБ Николай Патрушев.
Директор «Росгвардии» Виктор Золотов, генерал Сергей Суровикин и секретарь Совета Безопасности РФ, экс-директор ФСБ Николай Патрушев. Фото: SCANPIX

В то, что шеф ЧВК «Вагнер» сам придумал поход на Москву и во время мятежа действовал в одиночку, не верят ни независимые политологи, ни советники украинского руководства, ни охрана Путина. Rus.Postimees присмотрелся к доступной конспирологии несостоявшегося ремейка «восстания Емельяна Пугачева».

3. Умер легендарный спортсмен, пятикратный чемпион мира и многократный олимпийский медалист

Петер-Михаэль Кольбе.
Петер-Михаэль Кольбе. Фото: imago sportfotodienst

Петер-Михаэль Кольбе – немецкий гребец, трехкратный серебряный призер летних Олимпийских игр в соревнованиях одиночек, пятикратный чемпион мира, чемпион Европы, многократный чемпион ФРГ скончался в возрасте 70 лет. Вместе с финном Пертти Карппиненом он за 14 лет своей карьеры завоевал ярчайшие медали практически всех титульных соревнований в одиночном разряде.

2. Поездка с семьей в Турцию закончилась кошмаром: туристке приходится бороться за свою жизнь

Мелисса Кинселла.
Мелисса Кинселла. Фото: Facebook/Личный архив

Мелисса Кинселла отдыхала в Турции со своим мужем Джеем Смитом и тремя детьми. Семья должна была вылететь домой в Великобританию, но в аэропорту у 30-летней Мелиссы неожиданно случился приступ, в результате чего она потеряла сознание и ее сердце остановилось. Ее срочно доставили в больницу, и врачи сообщили семье, что у пациентки отек мозга.

1. ВИДЕО 〉 Переполох на границе в Нарве – пограничники России встали живой цепью перед машинами из Эстонии

Российский пограничники выстроились спинами в сторону Нарвы перед автомобилями, которые едут в Россию.
Российский пограничники выстроились спинами в сторону Нарвы перед автомобилями, которые едут в Россию. Фото: Konstantin Sednev / Postimees

На восточном берегу реки Нарова после сигнала тревоги журналисты Rus.Postimees заметили странную активность российских пограничников прямо на мосту, который соединяет Нарву с Ивангородом. Около десяти сотрудников ФСБ прибежали к шлагбауму, который отделяет автомобили на мосту от заезда на российский берег, и выстроились вдоль ограды спинами к Эстонии. При этом пограничники не убирали далеко резиновые дубинки.

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