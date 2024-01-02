Что будет с ценами в IKEA после повышения налога с оборота?

«В IKEA мы поставили перед собой цель, чтобы наши функциональные решения для обустройства дома были также и доступными. Сейчас это важнее, чем когда-либо, потому что многие люди столкнулись с ростом цен в результате изменения стоимости жизни и повышения налога с оборота», - сказал Пыдер.

«Мы как компания выдержим повышение НДС, и цены IKEA в Эстонии не вырастут из-за повышения налогов», - добавил Пыдер. По его словам, это возможно благодаря оптимизированной работе компании и эффективной организации труда.

IKEA регулярно пересматривает цены на свою продукцию, чтобы как можно больше людей могли позволить себе товары для улучшения своей домашней жизни.

«Мы постоянно отслеживаем и корректируем цены и учитываем увеличение или уменьшение затрат, которые отражают общую экономическую ситуацию и влияют на нас, другие компании и широкую общественность. При этом мы стараемся держать цены максимально доступными. В январе благодаря эффективности компании и оптимизации работы цены на большую часть продукции останутся на том же уровне, что и до повышения НДС. Цены в шведских ресторанах также остаются стабильными», - сказал Пыдер