Что будет с ценами в IKEA после повышения налога с оборота?

Повышение в начале нового года налога с оборота приведет в Эстонии к росту цен на товары и услуги. О ценовой политике IKEA рассказал менеджер по рынку IKEA в Эстонии Марко Пыдер.
«В IKEA мы поставили перед собой цель, чтобы наши функциональные решения для обустройства дома были также и доступными. Сейчас это важнее, чем когда-либо, потому что многие люди столкнулись с ростом цен в результате изменения стоимости жизни и повышения налога с оборота», - сказал Пыдер.
«Мы как компания выдержим повышение НДС, и цены IKEA в Эстонии не вырастут из-за повышения налогов», - добавил Пыдер. По его словам, это возможно благодаря оптимизированной работе компании и эффективной организации труда.
IKEA регулярно пересматривает цены на свою продукцию, чтобы как можно больше людей могли позволить себе товары для улучшения своей домашней жизни.
«Мы постоянно отслеживаем и корректируем цены и учитываем увеличение или уменьшение затрат, которые отражают общую экономическую ситуацию и влияют на нас, другие компании и широкую общественность. При этом мы стараемся держать цены максимально доступными. В январе благодаря эффективности компании и оптимизации работы цены на большую часть продукции останутся на том же уровне, что и до повышения НДС. Цены в шведских ресторанах также остаются стабильными», - сказал Пыдер