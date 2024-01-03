ГРАФИК ⟩ Цена на электроэнергию вырастет более чем в два раза

Самой дорогой - 379,25 евро за мегаватт-час - цена на электроэнергию в Эстонии будет в четверг утром с 8 до 9 часов, а самой дешевой - между 3 и 4 часами ночи, когда цена упадет до 94,42 евро.

В Латвии и Литве электроэнергия в четверг стоит так же, как и в Эстонии. Однако в Финляндии цена на электроэнергию на 2,8 процента выше, чем в странах Балтии, в среднем 228,12 евро за мегаватт-час, что также является самой дорогой ценой дня в системе Nord Pool.

В ценовой зоне Эстонии средняя цена в декабре составила 89 евро за мегаватт-час, что на 66,2 процента меньше, чем в то же время в 2022 году, когда среднемесячная цена составляла 263,45 евро за мегаватт-час. По сравнению с ноябрем цена упала на 15,4 процента.