Предстоящей ночью на дорогах в Эстонии будет очень скользко

В воскресенье поздно вечером и в ночь на понедельник приток в Эстонию более влажной воздушной массы может привести к появлению на дорогах изморози, что повысит риск возникновения гололедицы.
Об этом сообщил Департамент транспорта, отметив, что дороги могут стать опасно скользкими. Полосы разгона и торможения, другие второстепенные дороги и промежутки между полосами также могут быть покрыты снегом. Температура воздуха останется в пределах от 9 до 23 градусов ниже нуля.
По прогнозу, в воскресенье вечером и в ночь на понедельник в Эстонии ожидается погода преимущественно без осадков, но местами на дорогах возможен туман. Температура воздуха опустится до -16...-25 градусов, местами до -28 градусов.
Поскольку мороз не позволяет антиобледенительным средствам эффективно работать, дороги остаются опасно скользкими. Департамент транспорта советует водителям запастись временем и выбирать скорость, соответствующую погодным условиям.