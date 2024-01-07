Предстоящей ночью на дорогах в Эстонии будет очень скользко

Об этом сообщил Департамент транспорта, отметив, что дороги могут стать опасно скользкими. Полосы разгона и торможения, другие второстепенные дороги и промежутки между полосами также могут быть покрыты снегом. Температура воздуха останется в пределах от 9 до 23 градусов ниже нуля.