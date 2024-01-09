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Пропавший 47-летний Дмитрий найден мертвым

Rus.Postimees
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Траурная свеча.
Траурная свеча. Фото: Pärnu Postimees

Вчера обеспокоенные родственники сообщили, что 6 января около 17:00 из дома в Ахтмеской части Кохтла-Ярве ушел 47-летний Дмитрий. Полицейские проверили всевозможные места, но не смогли его найти.

У пропавшего был с собой телефон, но он не отвечал на звонки. Полиция сообщила, что он мог передвигаться на красном автомобиле Toyota Corolla.

Сегодня бдительный гражданин сообщил в полицию, что заметил в Кохтла-Ярве упомянутый автомобиль. Полиция немедленно отправилась проверить это сообщение и, к сожалению, вместе с машиной обнаружила там пропавшего Дмитрия мертвым.

«По предварительным данным, у полиции нет оснований подозревать преступление, а точная причина смерти будет установлена ​​в ходе вскрытия», - уточнили в пресс-службе полиции.

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