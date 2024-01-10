В Эстонии резко сократилось число зарубежных туристов

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в ноябре в предприятиях по размещению Эстонии остановилось около 119 000 местных туристов. «Местных туристов было на 3% больше, чем в докризисный 2019 год, однако на 1% меньше, чем в ноябре предыдущего года. Количество зарубежных туристов составило около 104 000, что на 29% меньше, чем в ноябре 2019 года, и на 2% меньше, чем в том же месяце предыдущего года», — отметила Лаурмаа.

В предприятиях по размещению Эстонии больше всего останавливались зарубежные туристы из Финляндии (34%). Далее следовали туристы из Латвии (19%), Великобритании и Литвы (по 5%), а также Германии (4%). В сравнении с ноябрем 2022 года в предприятиях по размещению останавливалось больше туристов как из многих стран Европы, так и более дальних стран. Туристов из Латвии было больше на 12%, из Великобритании — на 39% и из Литвы — на 4%. Количество туристов из Германии осталось на том же уровне, что и в прошлом году. Из стран Азии в предприятиях по размещению остановилось на 38% больше туристов, чем в ноябре предыдущего года. При этом из Финляндии и Швеции в Эстонию прибыло меньше туристов, чем годом ранее.