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Бизнесу бывшего члена Рийгикогу грозит банкротство

rus.postimees.ee
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На свиноводческой ферме Tartu Agro.
На свиноводческой ферме Tartu Agro. Фото: Силле Аннук

Свиноводческое хозяйство Kureoja Farm OÜ бывшего члена Рийгикогу Урмаса Лахта закрылось и находится на грани банкротства.

По словам временного банкротного управляющего Эйнара Велланди, должник сам подал заявление о банкротстве. Велланди не смог сказать, однозначно ли компания будет признана банкротом, или же найдется способ погасить долги другим способом.

По словам банкротного управляющего, у Kureoja Farm OÜ появились долги по кредитам – бизнес не приносил дохода, который позволял бы обслуживать обязательства. Компания прекратила свою деятельность уже некоторое время назад.

Читайте подробнее на dv.ee.

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