Бизнесу бывшего члена Рийгикогу грозит банкротство

По словам временного банкротного управляющего Эйнара Велланди, должник сам подал заявление о банкротстве. Велланди не смог сказать, однозначно ли компания будет признана банкротом, или же найдется способ погасить долги другим способом.

По словам банкротного управляющего, у Kureoja Farm OÜ появились долги по кредитам – бизнес не приносил дохода, который позволял бы обслуживать обязательства. Компания прекратила свою деятельность уже некоторое время назад.