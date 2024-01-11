Полиция: визит Зеленского прошел успешно

Это был визит с максимальным уровнем риска из когда-либо проходивших в Эстонии. Безопасность обеспечивало более 800 полицейских с партнерами из Сил обороны, Кайтселийта, Спасательного департамента и Центра тревоги.

«К счастью, визит прошел без особых инцидентов, и президент смог чувствовать себя в Эстонии в безопасности. Визит украинского президента был важным для всей Эстонии и Украины. Успех полицейской операции стал нашим вкладом в успех Украины», - отметила полиция в социальных сетях.

Полицейские с партнерами крайне основательно подготовились к этому визиту, продумав даже мельчайшие детали. Также были отработаны всевозможные риски, ни один из которых, к счастью, не стал реальностью.

Крупномасштабная полицейская операция началась рано утром в среду. «Из соображений безопасности многие коллеги, еще когда пришли на работу в среду, не знали, зачем их собрали. Это обычная практика, что мы удерживаем такую информацию в минимальном кругу и ее знают только те люди, которые занимаются подготовкой операции. Таким образом, мы с утра среды и до конца визита вывели крупные ресурсы на дороги, улицы, в аэропорт и порт. Мы регулировали движение, общались с людьми и были особо бдительными, чтобы при необходимости обратить внимание на что-то подозрительное и сразу же отреагировать», - отметила полиция.

Таллиннцы также помогли визиту пройти гладко и всесторонне сотрудничали с полицией. «Это показывает, что жители Эстонии поддерживают Украину. Мы гордимся тем, что президент Зеленский посетил Эстонию, и гордимся, что смогли внести свой вклад в успех столь важного визита. Слава Эстонии! Слава Украине!» - написала полиция.