Для эстонских полицейских добиваются права на ношение оружия в свободное от службы время

Главное основание, которое приводит PPA, заключается в том, что у полицейского должна быть возможность использовать огнестрельное оружие для самообороны, если в связи с работой он или его семья подвергнутся преступлению.

«Во-вторых, если полицейский в свободное время окажется на месте преступления, например, во время внезапного нападения в торговом центре, убийства или иного происшествия и оказывает экстренную самооборону», - говорится в составленном PPA предложении.

Третья ситуация, в которой может потребоваться оружие, по мнению PPA - когда полицейский намерен вмешаться в пресечение нарушения, сообщает об этом в диспетчерский центр и приступает к исполнению обязанностей. Кроме того, потребность в оружии возникнет, если PPA объявит о повышенном уровне риска, установит риск нападения и все полицейские получат распоряжение перейти в состояние готовности.

Согласно предложению, полицейский, получивший разрешение в свободное от работы время хранить и носить огнестрельное оружие и боеприпасы, должен гарантировать их сохранность и исключить вероятность их попадания в руки посторонних.

Положительный эффект, по словам PPA, будет заключаться в том, что полицейские и другие люди будут лучше защищены, а реагирование станет быстрее. Негативными последствиями PPA называет небольшую вероятность нарушения правил ношения оружия, его пропажи или кражи.