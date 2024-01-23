Эстония используется как транзитный коридор при транспортировке наркотиков

Как сказал руководитель отдела по борьбе с наркотиками следственного отдела Налогово-таможенного департамента Рауль Коппельмаа, одной из задач Налогово-таможенного департамента является предотвращение незаконного оборота товаров, в том числе трансграничных незаконных операций, связанных с наркотическими и психотропными веществами, а также исходными веществами.

«В последние два года наблюдается небольшой спад доставки наркотических и психотропных веществ почтой и курьерской доставкой. В то же время существенно выросла контрабанда различных наркотических веществ в контейнерах, в легковых и грузовых автомобилях по суше и на международных автобусных маршрутах. Также все больше наркотиков доставляют из одной страны в другую авиатранспортом», - заявил Коппельмаа.

По его словам, ежегодно сотрудники Налогово-таможенного департамента конфискуют различные наркотические вещества в больших количествах. «Наиболее распространенными веществами являются кокаин, конопля и продукты ее переработки, амфетамин и производные катинона, к которым относятся альфа-ПВП, 3-метилметкатинон, 4-хлорметкатинон», - отметил Коппельмаа.

Конфискованные в 2022-2023 гг. вещества в чистом виде в граммах:

Название вещества 2022 год 2023 год Производные катинона 30 524,12 314 138,79 Кокаин 2 509 178,69 264 325,65 Конопля и продукты ее переработки 48 569,63 110 037,43 Амфетамин и САР 596,85 8 201,63

Странами назначения наркотических веществ, конфискованных Налогово-таможенным департаментом в Эстонии, прежде всего, являются соседние страны и другие европейские страны, поэтому Эстония продолжает оставаться одной из важных стран транзита для перевозки наркотических веществ.

Случаи конфискации наркотиков 10 октября 2023 года на месте временного хранения DHL Express Estonia AS, расположенного по адресу Валукоя, 32/2 в Таллинне, был совершен досмотр прибывшего из Кипра груза, в ходе которого были обнаружены 26 картонных бочек весом 482 кг. Внутри этих бочек в полиэтиленовых пакетах находились кусочки кристаллического вещества беловатого цвета, которые содержали 314 кг 3-MMC (3-метилметкатинон). Местом назначения наркотиков была Литва.

4 июля 2023 года на Нарвском погранпункте был проверен легковой автомобиль Citroen DS4 с российскими регистрационными знаками. В порогах автомобиля и тайниках под днищем, специально построенных для перевозки наркотиков, было обнаружено 65,7 кг гашиша, изготовленного из конопли, и 571 грамм амфетамина.

6 декабря 2023 года службой по борьбе с наркотиками следственного отдела Налогово-таможенного департамента была задержана группа лиц, организовавших контрабанду в Эстонию крупных партий различных наркотиков на специально переоборудованном для этого автомобиле Škoda. При осмотре автомобиля в тайнике было обнаружено примерно 9,7 кг таблеток МДМА и около 1,57 кг кокаина.

8 сентября 2023 года сотрудники таможенного отдела Налогово-таможенного департамента провели досмотр прибывшего из Никарагуа в порт Мууга контейнера, в котором, помимо задекларированного товара, арахиса, было обнаружено семь черных спортивных сумок общим весом 382,5 кг. В спортивных сумках было 320 брикетов вещества, в которых белый прессованный порошок общим весом 321,7 кг содержал 260,6 кг кокаина (содержание 81%, чистое вещество).

7 декабря 2023 года сотрудники Налогово-таможенного департамента провели в Omniva досмотр посылки и обнаружили в ней пять вакуумных упаковок с наркотиками, марихуаной общим весом 2,2 кг.

13 декабря 2023 года сотрудниками службы по борьбе с наркотиками в качестве подозреваемого был задержан гражданин Эстонии. Ему было предъявлено подозрение по части 1 статьи 184 Пенитенциарного кодекса «Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере». В помещении, которое он использовал, были обнаружены предметы, указывающие на незаконное обращение с наркотическими веществами.

10 апреля 2023 года в Пярну проверили легковой автомобиль с регистрационными номерами Латвии. Под ковриком для ног было обнаружено 200 г протонитазена с содержанием чистого вещества. В качестве подозреваемого был задержан гражданин Латвии, в отношении которого вступил в силу приговор суда первой инстанции.

8 марта 2023 года трассе Via Balticа был задержан арендованный автомобиль CityBee, который через погранпункт Икла въехал в Эстонию. В машине находились гражданин Эстонской Республики и гражданка Латвии. В ходе проверки на заднем сиденье был найден черный полиэтиленовый пакет, внутри которого находилось около десяти кг марихуаны.