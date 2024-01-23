Эстония используется как транзитный коридор при транспортировке наркотиков

Самые популярные наркотические вещества - кокаин, конопля и амфетамин, и для их доставки в Эстонию контрабандисты используют как старые, так и новые способы. Об этом Rus.Postimees рассказали в Налогово-таможенном департаменте, подводя итоги 2023 года по борьбе с наркотиками.
Как сказал руководитель отдела по борьбе с наркотиками следственного отдела Налогово-таможенного департамента Рауль Коппельмаа, одной из задач Налогово-таможенного департамента является предотвращение незаконного оборота товаров, в том числе трансграничных незаконных операций, связанных с наркотическими и психотропными веществами, а также исходными веществами.
«В последние два года наблюдается небольшой спад доставки наркотических и психотропных веществ почтой и курьерской доставкой. В то же время существенно выросла контрабанда различных наркотических веществ в контейнерах, в легковых и грузовых автомобилях по суше и на международных автобусных маршрутах. Также все больше наркотиков доставляют из одной страны в другую авиатранспортом», - заявил Коппельмаа.
По его словам, ежегодно сотрудники Налогово-таможенного департамента конфискуют различные наркотические вещества в больших количествах. «Наиболее распространенными веществами являются кокаин, конопля и продукты ее переработки, амфетамин и производные катинона, к которым относятся альфа-ПВП, 3-метилметкатинон, 4-хлорметкатинон», - отметил Коппельмаа.
Конфискованные в 2022-2023 гг. вещества в чистом виде в граммах:
Название вещества
2022 год
2023 год
Производные катинона
30 524,12
314 138,79
Кокаин
2 509 178,69
264 325,65
Конопля и продукты ее переработки
48 569,63
110 037,43
Амфетамин и САР
596,85
8 201,63
Странами назначения наркотических веществ, конфискованных Налогово-таможенным департаментом в Эстонии, прежде всего, являются соседние страны и другие европейские страны, поэтому Эстония продолжает оставаться одной из важных стран транзита для перевозки наркотических веществ.
Случаи конфискации наркотиков
- 10 октября 2023 года на месте временного хранения DHL Express Estonia AS, расположенного по адресу Валукоя, 32/2 в Таллинне, был совершен досмотр прибывшего из Кипра груза, в ходе которого были обнаружены 26 картонных бочек весом 482 кг. Внутри этих бочек в полиэтиленовых пакетах находились кусочки кристаллического вещества беловатого цвета, которые содержали 314 кг 3-MMC (3-метилметкатинон). Местом назначения наркотиков была Литва.
- 4 июля 2023 года на Нарвском погранпункте был проверен легковой автомобиль Citroen DS4 с российскими регистрационными знаками. В порогах автомобиля и тайниках под днищем, специально построенных для перевозки наркотиков, было обнаружено 65,7 кг гашиша, изготовленного из конопли, и 571 грамм амфетамина.
- 6 декабря 2023 года службой по борьбе с наркотиками следственного отдела Налогово-таможенного департамента была задержана группа лиц, организовавших контрабанду в Эстонию крупных партий различных наркотиков на специально переоборудованном для этого автомобиле Škoda. При осмотре автомобиля в тайнике было обнаружено примерно 9,7 кг таблеток МДМА и около 1,57 кг кокаина.
- 8 сентября 2023 года сотрудники таможенного отдела Налогово-таможенного департамента провели досмотр прибывшего из Никарагуа в порт Мууга контейнера, в котором, помимо задекларированного товара, арахиса, было обнаружено семь черных спортивных сумок общим весом 382,5 кг. В спортивных сумках было 320 брикетов вещества, в которых белый прессованный порошок общим весом 321,7 кг содержал 260,6 кг кокаина (содержание 81%, чистое вещество).
- 7 декабря 2023 года сотрудники Налогово-таможенного департамента провели в Omniva досмотр посылки и обнаружили в ней пять вакуумных упаковок с наркотиками, марихуаной общим весом 2,2 кг.
- 13 декабря 2023 года сотрудниками службы по борьбе с наркотиками в качестве подозреваемого был задержан гражданин Эстонии. Ему было предъявлено подозрение по части 1 статьи 184 Пенитенциарного кодекса «Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере». В помещении, которое он использовал, были обнаружены предметы, указывающие на незаконное обращение с наркотическими веществами.
- 10 апреля 2023 года в Пярну проверили легковой автомобиль с регистрационными номерами Латвии. Под ковриком для ног было обнаружено 200 г протонитазена с содержанием чистого вещества. В качестве подозреваемого был задержан гражданин Латвии, в отношении которого вступил в силу приговор суда первой инстанции.
- 8 марта 2023 года трассе Via Balticа был задержан арендованный автомобиль CityBee, который через погранпункт Икла въехал в Эстонию. В машине находились гражданин Эстонской Республики и гражданка Латвии. В ходе проверки на заднем сиденье был найден черный полиэтиленовый пакет, внутри которого находилось около десяти кг марихуаны.