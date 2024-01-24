Разыскивается уклоняющийся от наказания Олег: он может находиться в Таллинне или в Кохтла-Ярве

Полиция разыскивает 28-летнего Олега Федорчука, который уклоняется от исполнения судебного решения.
Олег Федорчук уклоняется от выполнения судебного решения, согласно которому за совершение преступления против собственности и личности он должен отбывать наказание в тюрьме. Он может находиться в Таллинне или в Кохтла-Ярве.
У разыскиваемого серые глаза, светлые волосы, он среднего телосложения.
Полиция просит всех, кто недавно видел Олега или располагает информацией о его местонахождении, сообщить об этом по номеру 112 или на адрес электронной почты jaana.poldvee@politsei.ee.