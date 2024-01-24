В Таллинне автобус, сбившийся с маршрута, сломал задним ходом дерево

Сегодня утром автобус номер 31 врезался в многометровое дерево возле 21-й средней школы. Сообщается, что инцидент произошел во время движения задним ходом.
Пресс-служба Таллиннской городской управы изначально не имела никакой информации о происшествии.
Однако дело было расследовано, и вскоре руководитель AS Tallinna Linnatransport Ханнес Фальтен смог подтвердить, что автобус действительно врезался в дерево.
«У автобуса нет внешних повреждений, и водитель автобуса не заметил столкновения с деревом, - прокомментировал Фальтен. - Поэтому этого инцидента также не было в нашей оперативной информации. Мы просмотрели записи бортовой камеры и поговорили с водителем. Необычная ситуация произошла из-за того, что автобус сбился с маршрута и водитель хотел развернуть автобус, чтобы исправить эту ошибку. Во время этого маневра он врезался в дерево, растущее на зеленом островке».
Руководитель АS Tallinna Linnatransport согласился связаться с Tаллиннским департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства и договориться о компенсации расходов, связанных с заменой дерева. «Вероятно, новые деревья не будут высаживаться зимой, и эти работы продолжатся весной или летом», - сказал Фальтен.