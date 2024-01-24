В Таллинне автобус, сбившийся с маршрута, сломал задним ходом дерево

«У автобуса нет внешних повреждений, и водитель автобуса не заметил столкновения с деревом, - прокомментировал Фальтен. - Поэтому этого инцидента также не было в нашей оперативной информации. Мы просмотрели записи бортовой камеры и поговорили с водителем. Необычная ситуация произошла из-за того, что автобус сбился с маршрута и водитель хотел развернуть автобус, чтобы исправить эту ошибку. Во время этого маневра он врезался в дерево, растущее на зеленом островке».