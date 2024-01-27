В Таллинне присуждена премия антивоенным российским музыкантам «Степной волк»

Премия «Степной волк», которая с 2008 года вручалась лучшим независимым музыкантам, исчезла из России в 2014 году с началом войны в Украине. Ее идеолог музыкальный критик Артемий Троицкий тогда переехал жить в Таллинн. В конце 2023 года он решил возобновить традицию чествования тех музыкантов России, которые живут и творят независимо от российского государства.

«Если эта идея кажется вам бессмысленной или даже неуместной в нынешней ситуации - можете не реагировать, я понимаю вашу позицию. Хотя лично мне представляется, что это может быть интересно и даже полезно для оживления и (извините за термин) консолидации нашей музыкальной действительности», - написал Троицкий в Facebook в начале декабря 2023 года, спрашивая подписчиков, нужно ли это вообще.

Артемий Троицкий у себя дома в Таллинне в 2022 году. Фото: Madis Veltman / Postimees

Читатели Троицкого сказали, что дело нужное, после этого критик опубликовал список приглашенных экспертов.

10 января по итогам высказываний экспертов был опубликован шорт-лист номинантов. Далее все желающие могли проголосовать за лучших в нескольких номинациях: Артист, Группа, Песня, Альбом, Видео, Книга, Медиа, Событие.

Вечером 26 января Артемий Троицкий озвучил итоги народного голосования в своем YouTube-канале.

Из списка в 50 артистов наибольшее число голосов получил Борис Гребенщиков, ставший победителем в номинации «Артист».

Rus.Postimees общался с живым классиком в конце 2022 года перед его приездом в Таллинн, а потом еще один раз, после публикации альбома «Дом всех святых».

Борис Гребенщиков уверен, что культура - это лекарство, запрет которого лишь способствует распространению болезни. Фото: Кира Выгривач / из личного архива БГ