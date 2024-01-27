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В Таллинне присуждена премия антивоенным российским музыкантам «Степной волк»

Иван Скрябин
, журналист
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Борис Гребенщиков - дважды лауреат премии "Степной волк" 2023 года.
Борис Гребенщиков - дважды лауреат премии "Степной волк" 2023 года. Фото: из личного архива Бориса Гребенщикова

Музыкальный критик Артемий Троицкий подвел итоги своей премии в области современной российской музыки. Среди победителей группы АИГЕЛ, «Ногу Свело!», продюсер Рома Либеров и дважды лауреат Борис Гребенщиков. Среди номинантов Юрий Шевчук и DDT, Tequilajazz, Монеточка и другие.

Премия «Степной волк», которая с 2008 года вручалась лучшим независимым музыкантам, исчезла из России в 2014 году с началом войны в Украине. Ее идеолог музыкальный критик Артемий Троицкий тогда переехал жить в Таллинн. В конце 2023 года он решил возобновить традицию чествования тех музыкантов России, которые живут и творят независимо от российского государства.

«Если эта идея кажется вам бессмысленной или даже неуместной в нынешней ситуации - можете не реагировать, я понимаю вашу позицию. Хотя лично мне представляется, что это может быть интересно и даже полезно для оживления и (извините за термин) консолидации нашей музыкальной действительности», - написал Троицкий в Facebook в начале декабря 2023 года, спрашивая подписчиков, нужно ли это вообще.

Артемий Троицкий у себя дома в Таллинне в 2022 году.
Артемий Троицкий у себя дома в Таллинне в 2022 году. Фото: Madis Veltman / Postimees

Читатели Троицкого сказали, что дело нужное, после этого критик опубликовал список приглашенных экспертов.

10 января по итогам высказываний экспертов был опубликован шорт-лист номинантов. Далее все желающие могли проголосовать за лучших в нескольких номинациях: Артист, Группа, Песня, Альбом, Видео, Книга, Медиа, Событие.

Вечером 26 января Артемий Троицкий озвучил итоги народного голосования в своем YouTube-канале.

Из списка в 50 артистов наибольшее число голосов получил Борис Гребенщиков, ставший победителем в номинации «Артист».

Rus.Postimees общался с живым классиком в конце 2022 года перед его приездом в Таллинн, а потом еще один раз, после публикации альбома «Дом всех святых».

Борис Гребенщиков уверен, что культура - это лекарство, запрет которого лишь способствует распространению болезни.
Борис Гребенщиков уверен, что культура - это лекарство, запрет которого лишь способствует распространению болезни. Фото: Кира Выгривач / из личного архива БГ

В шорт-лист лучших артистов 2023 года также попали Дельфин, Монеточка, Юрий Шевчук, Noize MC, Oxxxymiron и лидер Tequilajazzz Евгений Федоров, который с 2022 года живет в Таллинне.

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Вторую награду премии «Степной волк» Гребенщиков забрал уже вместе с сотоварищами по его нынешнему концертному воплощению «БГ+» за лучший альбом года - «БогРукИНог».

В шорт-лист лучших пластинок 2023 года также попали «Возраст согласия» - Барто, «Волки в тире» - Шевчук и Емельянов, «Знаки любви» - Краснознаменная дивизия имени моей бабушки, «Письма Б.В.» - Леонид Федоров, «Прощай, оружие» - Дельфин, «Решения» - Наадя, «Acume» - Синекдоха Монток.

Группой 2023 года признан коллектив Максима Покровского «Ногу Свело!» Музыкант стал самым активным российским рокером, который открыто поддерживает Украину в ее борьбе за независимость, регулярно выпуская новые песни и клипы.

Максим Покровский верит в стойкость Украины, иначе «орки» из его песни уничтожат все другие формы жизни на Земле. Скриншот видеоклипа на песню «Украина», 12 июня 2022 года.
Максим Покровский верит в стойкость Украины, иначе «орки» из его песни уничтожат все другие формы жизни на Земле. Скриншот видеоклипа на песню «Украина», 12 июня 2022 года. Фото: Динара Хаирова / Ногу Свело!

Rus.Postimees говорил с музыкантом в конце 2022 года, когда он представил совместный с автором сериала о «Масяне» Олегом Куваевым видеоклип на песню «Гимн обреченных (Гойда, орки!)». В 2023 году «Ногу Свело!» приехали в Эстонию, и Покровский снова ответил на вопросы наших коллег.

В шорт-лист лучших групп так же попали АИГЕЛ, Вежливый Отказ, Наадя, НОМ, Сироткин, Shortparis и Tequilajazzz.

Песней 2023 года стала давняя работы группы АИГЕЛ - «Пыяла».

В прошлом году этот трек на татарском языке прорвался в мировые музыкальные чарты. Как сказал в интервью Rus.Postimees участник группы Илья Барамия, то, что саундтрек из сериала о подростковых бандах времен позднего СССР слушают и в РФ, и в Украине - «это важно в том плане, что это редкий в наши дни объединяющий фактор, а не разъединяющий».

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В шорт-лист лучших песен так же попала песня «Маори» Евгения Федорова. Rus.Postimees подробно рассказывал об этой работе, которая родилась в Таллинне после встречи музыканта с другом, чей сын чудом выжил после российского плена.

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Среди лучших песен 2023 года: «Минск, Пинск, Северодвинск» - БГ, «Новости» - ДДТ, «Родина» - НОМ, «Родина, вернись домой!» - Шевчук и Емельянов, «Украина» - Ногу Свело!, «Мир! Вашему! Дому!» - Лигалайз & Mr Freeman.

Трек Лигалайза получил награду как лучшее видео 2023 года. После этой песни, где используется семпл из известной песни Владимира Высоцкого, соавтор клипа Mr Freeman, он же Павел Мунтян, был объявлен в розыск в России по обвинению в дискредитации путинской армии.

Мунтян был объявлен в розыск одновременно с мультипликатором Олегом Куваевым, который предельно лаконично прокомментировал Rus.Postimees ту новость.

В шорт-лист лучших видео 2023 года также попали «Гроздья гнева» - Shortparis, «Моя» - Дельфин, «Новости» - ДДТ, «Переживу» - Монеточка, «С Новым годом, сынок!» - Ногу Свело! и «Машина, полная зла» - Tequilajazzz.

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Книгой 2023 года стала работа Александра Кушнира «Аквариум: Геометрия Хаоса». Медиа года - YouTube-каналы Артемия Троицкого. Событием года по итогам народного голосования стал проект Ромы Либерова «Мы есть». Этот фильм-концерт, где различные музыканты, которые выступают против войны, поют по одной песне в самых разных городах мира, где они оказались после отъезда из РФ.

Rus.Postimees разговаривал с идеологом этого проекта Ромой Либеровым, когда он приезжал в Таллинн летом 2023 года.

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Полный список номинантов и победителей премии «Степной волк» доступен на странице Артемия Троицкого в Facebook.

Подводя итоги премии в эфире телеканала «Дождь», музыкальный критик отметил, что из списка артистов года, которые попали в шорт-лист, только двое остались в РФ.

«Только Юрий Шевчук и Дельфин до сих пор проживают в основном в России. Хотя DDT уже гастролируют по ближнему и дальнему зарубежью. Остальные за границей. Кто в Северной Америке, кто в Европе. Жизнь этих релокантов очень насыщенна. У них все время происходят гастроли. Выступления проходят при аншлагах. Я был на многих концертах. Принимают прекрасно. И это понятно.

Синхронно с артистами уехала значительная часть их публики. У наших артистов происходит переход на глобальный уровень. Это интересно. Это вызов. Убогие попсовики не так востребованы за границей. Не вижу поводов печалиться о судьбе эмигрировавших. Все у них будет в порядке. Ребята, [которые пока не уехали] собирайте манатки», - сказал Троицкий.

P.S. Последней работой группы DDT стал клип «Новости», который был представлен в конце декабря. Об эстонских гастролях Юрия Шевчука, которому запретили выступать в России за его антивоенные высказывания, пока ничего не известно. В конце 2023 года он перенес инфаркт, но в 2024 году стал давать концерты вне территории РФ.

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