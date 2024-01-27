Музыкальный критик Артемий Троицкий подвел итоги своей премии в области современной российской музыки. Среди победителей группы АИГЕЛ, «Ногу Свело!», продюсер Рома Либеров и дважды лауреат Борис Гребенщиков. Среди номинантов Юрий Шевчук и DDT, Tequilajazz, Монеточка и другие.
В Таллинне присуждена премия антивоенным российским музыкантам «Степной волк»
Премия «Степной волк», которая с 2008 года вручалась лучшим независимым музыкантам, исчезла из России в 2014 году с началом войны в Украине. Ее идеолог музыкальный критик Артемий Троицкий тогда переехал жить в Таллинн. В конце 2023 года он решил возобновить традицию чествования тех музыкантов России, которые живут и творят независимо от российского государства.
«Если эта идея кажется вам бессмысленной или даже неуместной в нынешней ситуации - можете не реагировать, я понимаю вашу позицию. Хотя лично мне представляется, что это может быть интересно и даже полезно для оживления и (извините за термин) консолидации нашей музыкальной действительности», - написал Троицкий в Facebook в начале декабря 2023 года, спрашивая подписчиков, нужно ли это вообще.
Читатели Троицкого сказали, что дело нужное, после этого критик опубликовал список приглашенных экспертов.
10 января по итогам высказываний экспертов был опубликован шорт-лист номинантов. Далее все желающие могли проголосовать за лучших в нескольких номинациях: Артист, Группа, Песня, Альбом, Видео, Книга, Медиа, Событие.
Вечером 26 января Артемий Троицкий озвучил итоги народного голосования в своем YouTube-канале.
Из списка в 50 артистов наибольшее число голосов получил Борис Гребенщиков, ставший победителем в номинации «Артист».
Rus.Postimees общался с живым классиком в конце 2022 года перед его приездом в Таллинн, а потом еще один раз, после публикации альбома «Дом всех святых».
В шорт-лист лучших артистов 2023 года также попали Дельфин, Монеточка, Юрий Шевчук, Noize MC, Oxxxymiron и лидер Tequilajazzz Евгений Федоров, который с 2022 года живет в Таллинне.
Вторую награду премии «Степной волк» Гребенщиков забрал уже вместе с сотоварищами по его нынешнему концертному воплощению «БГ+» за лучший альбом года - «БогРукИНог».
В шорт-лист лучших пластинок 2023 года также попали «Возраст согласия» - Барто, «Волки в тире» - Шевчук и Емельянов, «Знаки любви» - Краснознаменная дивизия имени моей бабушки, «Письма Б.В.» - Леонид Федоров, «Прощай, оружие» - Дельфин, «Решения» - Наадя, «Acume» - Синекдоха Монток.
Группой 2023 года признан коллектив Максима Покровского «Ногу Свело!» Музыкант стал самым активным российским рокером, который открыто поддерживает Украину в ее борьбе за независимость, регулярно выпуская новые песни и клипы.
Rus.Postimees говорил с музыкантом в конце 2022 года, когда он представил совместный с автором сериала о «Масяне» Олегом Куваевым видеоклип на песню «Гимн обреченных (Гойда, орки!)». В 2023 году «Ногу Свело!» приехали в Эстонию, и Покровский снова ответил на вопросы наших коллег.
В шорт-лист лучших групп так же попали АИГЕЛ, Вежливый Отказ, Наадя, НОМ, Сироткин, Shortparis и Tequilajazzz.
Песней 2023 года стала давняя работы группы АИГЕЛ - «Пыяла».
В прошлом году этот трек на татарском языке прорвался в мировые музыкальные чарты. Как сказал в интервью Rus.Postimees участник группы Илья Барамия, то, что саундтрек из сериала о подростковых бандах времен позднего СССР слушают и в РФ, и в Украине - «это важно в том плане, что это редкий в наши дни объединяющий фактор, а не разъединяющий».
В шорт-лист лучших песен так же попала песня «Маори» Евгения Федорова. Rus.Postimees подробно рассказывал об этой работе, которая родилась в Таллинне после встречи музыканта с другом, чей сын чудом выжил после российского плена.
Среди лучших песен 2023 года: «Минск, Пинск, Северодвинск» - БГ, «Новости» - ДДТ, «Родина» - НОМ, «Родина, вернись домой!» - Шевчук и Емельянов, «Украина» - Ногу Свело!, «Мир! Вашему! Дому!» - Лигалайз & Mr Freeman.
Трек Лигалайза получил награду как лучшее видео 2023 года. После этой песни, где используется семпл из известной песни Владимира Высоцкого, соавтор клипа Mr Freeman, он же Павел Мунтян, был объявлен в розыск в России по обвинению в дискредитации путинской армии.
Мунтян был объявлен в розыск одновременно с мультипликатором Олегом Куваевым, который предельно лаконично прокомментировал Rus.Postimees ту новость.
В шорт-лист лучших видео 2023 года также попали «Гроздья гнева» - Shortparis, «Моя» - Дельфин, «Новости» - ДДТ, «Переживу» - Монеточка, «С Новым годом, сынок!» - Ногу Свело! и «Машина, полная зла» - Tequilajazzz.
Книгой 2023 года стала работа Александра Кушнира «Аквариум: Геометрия Хаоса». Медиа года - YouTube-каналы Артемия Троицкого. Событием года по итогам народного голосования стал проект Ромы Либерова «Мы есть». Этот фильм-концерт, где различные музыканты, которые выступают против войны, поют по одной песне в самых разных городах мира, где они оказались после отъезда из РФ.
Rus.Postimees разговаривал с идеологом этого проекта Ромой Либеровым, когда он приезжал в Таллинн летом 2023 года.
Полный список номинантов и победителей премии «Степной волк» доступен на странице Артемия Троицкого в Facebook.
Подводя итоги премии в эфире телеканала «Дождь», музыкальный критик отметил, что из списка артистов года, которые попали в шорт-лист, только двое остались в РФ.
«Только Юрий Шевчук и Дельфин до сих пор проживают в основном в России. Хотя DDT уже гастролируют по ближнему и дальнему зарубежью. Остальные за границей. Кто в Северной Америке, кто в Европе. Жизнь этих релокантов очень насыщенна. У них все время происходят гастроли. Выступления проходят при аншлагах. Я был на многих концертах. Принимают прекрасно. И это понятно.
Синхронно с артистами уехала значительная часть их публики. У наших артистов происходит переход на глобальный уровень. Это интересно. Это вызов. Убогие попсовики не так востребованы за границей. Не вижу поводов печалиться о судьбе эмигрировавших. Все у них будет в порядке. Ребята, [которые пока не уехали] собирайте манатки», - сказал Троицкий.
P.S. Последней работой группы DDT стал клип «Новости», который был представлен в конце декабря. Об эстонских гастролях Юрия Шевчука, которому запретили выступать в России за его антивоенные высказывания, пока ничего не известно. В конце 2023 года он перенес инфаркт, но в 2024 году стал давать концерты вне территории РФ.