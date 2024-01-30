В Эстонии растет безработица: хуже всего обстановка в Ида-Вирумаа

По состоянию на 28 января, на учете в Кассе страхования от безработицы стояли 55 532 человека – на 360 больше, чем неделей ранее. Уровень зарегистрированной безработицы вырос до отметки 8,3%.

По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он поднялся за неделю с 13,8 до 13,9% (7853 безработных).

Самый низкий уровень безработицы остается на Хийумаа – 4,8%, где общее число безработных составляет 188 человек.