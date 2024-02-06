Зарегистрированная безработица в Эстонии растет 20-ю неделю подряд, непрерывно увеличиваясь с середины сентября 2023 года, пишет Rus.ERR.
Зарегистрированная безработица продолжает расти, в Ида-Вирумаа ее уровень превысил 14%
По состоянию на 4 февраля, на учете в Кассе по безработице стояли 55 592 человека – на 360 больше, чем неделей ранее. Уровень зарегистрированной безработицы остался на отметке 8,3%.
По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он поднялся за неделю с 13,9 до 14,1% (7853 безработных).
Самый низкий уровень безработицы остается на Хийумаа - 4,9%, где общее число безработных составляет 192 человека.