В Эстонии выросло число зарубежных туристов

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в предприятиях по размещению Эстонии останавливалось около 1,67 миллиона зарубежных и около 1,76 миллиона местных туристов. «В годовом сравнении количество зарубежных туристов увеличилось на 14%, однако докоронавирусный уровень все еще не достигнут и сопоставим с 2010 годом. Количество местных туристов в то же время было на два процента ниже рекордного показателя в 2022 году», — уточнила Лаурмаа.

Больше всего в Эстонию приезжали из Финляндии (697 000 человек) и Латвии (229 000). Количество остановившихся в Эстонии туристов из двух соседних стран по сравнению с 2022 годом увеличилось на 18% и 12% соответственно. Количество прибывших из Финляндии туристов еще не достигло допандемического уровня, при этом туристов из Латвии по сравнению с 2019 годом было на четверть больше. Из многих более дальних стран, например Германии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки, в прошлом году прибыло больше туристов, чем в 2022 году, однако все же меньше, чем в 2019 году.

В декабре прошлого года в предприятиях по размещению остановилась 271 000 туристов, что на 5% больше, чем в том же месяце 2022 года. Из них около 141 000 были зарубежными и 131 000 — местными туристами, что означает, что по сравнению с декабрем 2022 года зарубежных туристов было на 17% больше, а местных туристов — на 5% меньше.

Из зарубежных туристов 83% останавливались в предприятиях по размещению Харьюского уезда, далее следовали Пярнуский (8%) и Тартуский (4%) уезды. Зарубежные туристы провели в Эстонии в целом около 279 000 ночей. Больше всего местных туристов (33%) останавливалось в Харьюском уезде, Пярнуский уезд выбрали 14%, Тартуский и Ида-Вируский уезды — по 11%, а Валгаский — 7% местных туристов. Местные туристы провели в предприятиях по размещению в целом 210 000 ночей.

В декабре свои услуги туристам предлагали 938 предприятий по размещению с пятью и более койко-местами, что на 15 предприятий меньше, чем в ноябре. В распоряжении гостей было 21 000 номеров и 48 000 койко-мест, заполнены были 44% номеров. Стоимость в предприятии по размещению составила в среднем 49 евро в сутки на человека, что на 3 евро дороже, чем в ноябре.

Департамент статистики собирает и анализирует данные о деятельности предприятий по размещению по заказу Министерства экономики и коммуникаций с целью получить обзор текущей экономической ситуации в Эстонии.