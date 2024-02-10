Власти Москвы приняли решение расторгнуть договор аренды на земельный участок, где размещается посольство Украины в Москве, сообщает Meduza.io со ссылкой на российское министерство иностранных дел.
Россия разорвала договор аренды с посольством Украины в Москве
По словам представителя МИД России Марии Захаровой, договор аренды был расторгнут по «принципу взаимности» после того, как городской совет Киева разорвал аналогичный договор с российским посольством в апреле 2023 года.
Украинская сторона «проинформирована» о разрыве договора «в установленном порядке», добавила Захарова.
Посольство Украины в Москве располагается по адресу Леонтьевский переулок, 18.
В феврале 2022 года оно полностью прекратило прием граждан.
13 марта того же года Украина объявила о разрыве дипломатических отношений с Россией и закрытии всех консульских учреждений на территории страны.