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Россия разорвала договор аренды с посольством Украины в Москве

rus.postimees.ee
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Москва (иллюстративное фото).
Москва (иллюстративное фото). Фото: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/AP

Власти Москвы приняли решение расторгнуть договор аренды на земельный участок, где размещается посольство Украины в Москве, сообщает Meduza.io со ссылкой на российское министерство иностранных дел.

По словам представителя МИД России Марии Захаровой, договор аренды был расторгнут по «принципу взаимности» после того, как городской совет Киева разорвал аналогичный договор с российским посольством в апреле 2023 года.

Украинская сторона «проинформирована» о разрыве договора «в установленном порядке», добавила Захарова.

Посольство Украины в Москве располагается по адресу Леонтьевский переулок, 18.

В феврале 2022 года оно полностью прекратило прием граждан.

13 марта того же года Украина объявила о разрыве дипломатических отношений с Россией и закрытии всех консульских учреждений на территории страны.

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