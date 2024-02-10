Россия разорвала договор аренды с посольством Украины в Москве

По словам представителя МИД России Марии Захаровой, договор аренды был расторгнут по «принципу взаимности» после того, как городской совет Киева разорвал аналогичный договор с российским посольством в апреле 2023 года.

Украинская сторона «проинформирована» о разрыве договора «в установленном порядке», добавила Захарова.

Посольство Украины в Москве располагается по адресу Леонтьевский переулок, 18.

В феврале 2022 года оно полностью прекратило прием граждан.

13 марта того же года Украина объявила о разрыве дипломатических отношений с Россией и закрытии всех консульских учреждений на территории страны.