Польша намерена удвоить численность своей армии, поскольку европейские страны все больше обеспокоены тем, что регион не сможет защитить себя без поддержки США, пишет Rus.ERR.
На фоне российской угрозы Польша удвоит численность армии
Польша планирует создать самый мощный и крупнейший танковый парк в Европе, который будет включать в себя около 1600 танков; 1000 танков прибудут из Южной Кореи. Страна планирует потратить 4% ВВП на государственную оборону.
«Мы делаем это ради создания такого уровня сдерживания, чтобы Путин не осмелился напасть на Польшу», – заявил изданию The Times бывший министр обороны Польши Мариуш Блащак.