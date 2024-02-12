Полиция разыскивает 47-летнюю Ольгу Чернову, которая уклоняется от исполнения судебного решения, согласно которому она должна отбыть наказание за мошенничество.
Полиция ищет 47-летнюю Ольгу: она уклоняется от исполнения решения суда
Рост Ольги - 170 см, у нее темно-каштановые волосы до плеч, может носить обручальное кольцо. Владеет русским, эстонским и немецким языками.
Полиция просит всех, кто видел Ольгу или располагает информацией о ее местонахождении, сообщить об этом по номеру 112 или по адресу электронной почты jaana.poldvee@politsei.ee.