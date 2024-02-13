Зарегистрированная безработица в Эстонии растет 21-ю неделю подряд, непрерывно увеличиваясь с середины сентября 2023 года, пишет Rus.ERR.
Количество зарегистрированных безработных в Эстонии превысило отметку в 56 000 человек
По состоянию на 11 февраля, на учете в Кассе по безработице стояли 56 146 человек - на 554 больше, чем неделей ранее. Уровень зарегистрированной безработицы вырос с 8,3% до 8,4%.
По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он равен 14,1% (7955 безработных).
Самый низкий уровень безработицы остается на Хийумаа – 4,9%, где общее число безработных составляет 192 человека.