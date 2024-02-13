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Количество зарегистрированных безработных в Эстонии превысило отметку в 56 000 человек

rus.postimees.ee
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Касса по безработице. Фото иллюстративное.
Касса по безработице. Фото иллюстративное. Фото: Marko Saarm

Зарегистрированная безработица в Эстонии растет 21-ю неделю подряд, непрерывно увеличиваясь с середины сентября 2023 года, пишет Rus.ERR.

По состоянию на 11 февраля, на учете в Кассе по безработице стояли 56 146 человек - на 554 больше, чем неделей ранее. Уровень зарегистрированной безработицы вырос с 8,3% до 8,4%.

По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он равен 14,1% (7955 безработных).

Самый низкий уровень безработицы остается на Хийумаа – 4,9%, где общее число безработных составляет 192 человека.

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