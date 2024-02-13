Из-за сложных дорожных условий сегодня утром по всей Эстонии произошло множество дорожно-транспортных происшествий. Около 8:30 автомобиль Citroën вылетел с дороги в деревне Коону рядом с Вяйке-Маарья и перевернулся через крышу на бок.
Водитель перевернувшейся через крышу машины доставлен в больницу
Представитель полиции Пирьо Нейссаар сообщил, что, по предварительным данным, 68-летний водитель за рулем Citroën Berlingo не справился с управлением, вылетел с дороги, и машина перевернулась через крышу.
Водитель находился в автомобиле один, и скорая помощь отвезла его в больницу для медицинского осмотра. По данным полиции, водитель был трезв и имел право управлять автомобилем.
Дорожное покрытие на месте происшествия было гололедистым.