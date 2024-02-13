Водитель перевернувшейся через крышу машины доставлен в больницу

Из-за сложных дорожных условий сегодня утром по всей Эстонии произошло множество дорожно-транспортных происшествий. Около 8:30 автомобиль Citroën вылетел с дороги в деревне Коону рядом с Вяйке-Маарья и перевернулся через крышу на бок.