Колонка Postimees ⟩ Блицкриг Министерства образования и науки

СМИ даже обнародовали дату, когда эти обсуждения должны были начаться – 19 февраля. Но теперь эстонскую общественность поразила сенсационная новость от Министерства образования и науки: желание закрыть гимназии, в которых меньше ста учеников. Так что у нас, к сожалению, не было не основательности, ни дебатов.

Можно поверить, что систему образования можно сделать более эффективной, что там есть деньги, которые можно было бы использовать лучше. Первым инстинктом людей, принимающих решения, является закрытие небольших гимназий, в которых стоимость содержания на одного учащегося выше. Но внимание! Вернемся к обещанию правительства заниматься системой образования комплексно и делать это все публично (надеемся, с участием местных самоуправлений и школ).

Напомним, что в ходе забастовки выявилась большая загруженность учителей, сверхурочная работа и обостряющаяся нехватка педагогов в школах. Как закрытие небольших гимназий решит эту проблему? Поскольку в деревнях нехватка хорошей рабочей силы, например, учитель из Вастселийна после закрытия школы не отправится на работу в Выру или в Тарту, он будет искать другое рабочее место вблизи дома.