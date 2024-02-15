Когда правительство нашло деньги, необходимые для прекращения забастовки учителей, все заинтересованные стороны говорили о необходимости начать основательную реформу нашей системы образования, которая должна сопровождаться дебатами.
Колонка Postimees ⟩ Блицкриг Министерства образования и науки
СМИ даже обнародовали дату, когда эти обсуждения должны были начаться – 19 февраля. Но теперь эстонскую общественность поразила сенсационная новость от Министерства образования и науки: желание закрыть гимназии, в которых меньше ста учеников. Так что у нас, к сожалению, не было не основательности, ни дебатов.
Можно поверить, что систему образования можно сделать более эффективной, что там есть деньги, которые можно было бы использовать лучше. Первым инстинктом людей, принимающих решения, является закрытие небольших гимназий, в которых стоимость содержания на одного учащегося выше. Но внимание! Вернемся к обещанию правительства заниматься системой образования комплексно и делать это все публично (надеемся, с участием местных самоуправлений и школ).
Напомним, что в ходе забастовки выявилась большая загруженность учителей, сверхурочная работа и обостряющаяся нехватка педагогов в школах. Как закрытие небольших гимназий решит эту проблему? Поскольку в деревнях нехватка хорошей рабочей силы, например, учитель из Вастселийна после закрытия школы не отправится на работу в Выру или в Тарту, он будет искать другое рабочее место вблизи дома.
Короче говоря, блицкригу Министерства образования и науки против небольших гимназий не хватает надлежащего анализа последствий. Говорят о жесткой экономии, но общественность не видела никаких цифр жесткой экономии, кроме риторических заявлений. Не дождались даже результатов исследования академика Яака Аавиксоо, которое должно было показать, куда тратятся деньги, находящиеся в управлении министерства.
Так почему к закрытию маленьких гимназий пришли так резко и быстро, хотя было обещано всестороннее и основательное обсуждение реформы системы образования? Вероятно, потому, что приближается 31 марта. Это дата, к которой местные самоуправления как владельцы школ должны сообщить о любых изменениях в школах, находящихся под их управлением. Соответствующее решение должно быть принято органами местных самоуправлений, которые, скорее всего, собираются раз в месяц. Пункты повестки дня должны быть заблаговременно на руках у их представителей, чтобы они могли ознакомиться с законопроектами. Поэтому так спешат, следующая возможность появится только через год.
Закрытие школ можно было бы отложить до тех пор, пока не будет проведено всестороннее и основательное обсуждение системы образования. В пример можно привести Школу Ийзаку: государство пообещало местному самоуправлению деньги на ремонт, но если гимназическая часть закроется, то, получается, что страна все-таки готова инвестировать в бетон. Все это кажется нелогичным, необоснованным и неинклюзивным.
Инклюзия уже стала словом с негативным подтекстом. Но когда забастовка закончилась, правительство именно это и обещало. Альтернативой являются массовые увольнения учителей, удар по развивающимся районам и разочарованные и разочарованные люди.