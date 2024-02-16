Последние два года жизни Навального: 300 дней в ШИЗО и более 1120 дней за решеткой

Три года назад Алексей Навальный вернулся в Россию после отравления «Новичком» и реабилитации в Германии. После этого его сразу же лишили свободы - сначала в СИЗО, а затем в колонии.

Только вчера прошло очередное заседание по иску Навального к владимирской колонии № 6. В суд обращался адвокат Александр Федулов, который сейчас находится в розыске. Адвокат заявил, что колония нарушила условия конфиденциальности встреч адвокатов с Навальным: в ИК-6 была скрытно установлена звукозаписывающая аппаратура и тайная видеокамера.

14 февраля Навального отправили в ШИЗО спустя несколько дней после того, как он оттуда вышел. Это был 27-й штрафной изолятор политика, в сумме он провел там около 300 дней.

На недавнем заседании по жалобе на запрет свиданий с семьей Навальный рассказал, что ему не выдали 18 писем из-за «цензуры», включая письма от жены и дочери. В акте об изъятии писем сослались на якобы содержащийся в них экстремизм.

«Абсурдные основания для отправки в ШИЗО, изоляция, ужасные условия содержания, отсутствие медпомощи - это была реальность Навального последние года. И все равно он шутит и смеется на видео с последнего заседания», - пишут журналисты.