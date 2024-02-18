«Все мосты уже сожжены»: почему Западу нечем ответить на смерть Навального

Такие заявления уже прозвучали — кроме Байдена, канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что Владимир Путин должен «ответить за содеянное», а президент Франции Эмманюэль Макрон обвинил в смерти Навального российские власти.

Больше санкций?

Смерть Навального в российской тюрьме могла бы существенно повлиять на отношения Москвы со странами Евросоюза еще в недавнем прошлом, считает Алекс Кларксон, специалист по европейской политике и преподаватель Королевского колледжа Лондона.

«Лет пять назад это могло бы сподвигнуть Евросоюз на отказ от попыток диалога и переходу к более жестким санкциям и вражде. Но все эти мосты уже были сожжены», — говорит Кларксон.

После почти двух лет российской войны в Украине отношения Кремля и стран ЕС (за исключением Венгрии) испорчены безвозвратно, говорит политолог.

Европейские страны медленно, но верно наращивают производство боеприпасов для украинской армии и обсуждают, как Европа сможет продолжать поддерживать Киев без участия Америки. В общей сложности к январю этого года Евросоюз (как блок и как отдельные страны) выделил или пообещал выделить 144 млрд евро на военную и гуманитарную помощь Украине.

«Не могу представить, что европейцы могут еще сделать», — говорит Кларксон.

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