Латвия первой в Евросоюзе ввела запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси

Согласно новым правилам, под запрет попадает ввоз продукции из России и Беларуси, а также ввоз произведенной в России и Беларуси продукции из других стран. Список конкретных товаров должен будет подготовить кабинет министров.

Латвийские политики указывают, что российские товары поступают в ЕС по сниженным ценам, что приводит к сокращению производства местной продукции и ухудшает положение игроков местного рынка. Запрет импорта из России и Беларуси был первым требованием в списке претензий участников фермерских протестов в Латвии.

Латвийские власти также считают, что поддерживать российскую экономику в условиях войны — аморально, а зависимость латвийского рынка от произведенных в соседней стране товаров может угрожать национальной безопасности.

Критики законопроекта указали, что продавцы найдут способы обойти санкции, а товары все равно будут поступать в Европу, но уже по более высоким ценам. Это, по их мнению, приведет к очередному скачку инфляции.

Запрет на импорт будет действовать до июля 2025 года.