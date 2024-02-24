Галерея ⟩ Объявлен победитель интернет-голосования в конкурсе домашних интерьеров

Народное жюри конкурса с 27-летней историей «Дом года» выбрало своего победителя: квартиру, расположенную в бывшем военном городке Тонди в Таллинне. Ее собственники, Кармен Аламетс и Мартин Николаев за год создали в новостройке уютное гнездышко.

По словам Малле Паюла, главного редактора журнала Kodukiri, эта квартира начала лидировать с первых часов голосования. «Обычно квартиру в новостройке гораздо сложнее превратить в уникальную, чем квартиру, расположенную в историческом здании», - сказала Паюла, по мнению которой представленные на конкурс квартиры в новых домах чаще выглядят одинаково. «Кармен и Мартин за год смогли создать домашний уют и атмосферу, будто жили здесь долгое время».

По словам члена жюри, представителя Inbank Эвелин Рахкема, по фотографиям, присланным на конкурс, даже не скажешь, что квартира находится в совершенно новом здании. «В квартиру вдохнули жизнь элементы интерьера, продуманное освещение и умные практичные решения. «В качестве ключевых слов я выделяю следование модным тенденциям, уют, теплоту. Видно, как там нравится жить молодой паре и их домашним любимцам», - сказала она.

Приз победителю, определенному в ходе онлайн-голосования, составляет 500 евро. Средства предоставил главный спонсор конкурса Inbank.