В соцсетях появились новости, маскирующиеся под наши, но к Rus.Postimees они не имеют отношения. Будьте осторожны: при переходе по таким ссылкам ваш компьютер может подхватить вирус или вы можете стать жертвой мошенников. Рассказываем, на что нужно обращать внимание.
Важно! ⟩ Вас могут обчистить под вывеской Postimees. На самом деле мы тут ни при чем!
Недавно мы наткнулись в Facebook на новости, которые были почти как наши, если не присматриваться. Наметанный глаз мгновенно видит, что это какая-то фальшивая страница, но не каждый читатель будет присматриваться, к деталям, особенно если новость достаточно жареная: кого-то арестовали, кто-то попался на супружеской неверности.
И все же обращать внимание на детали стоит, так как мошенники теперь охотятся за вашими деньгами постоянно, пытаясь застать вас врасплох: звонят по телефону, рассылают SMS-сообщения от имени полиции, государственных органов, почтовых и курьерских служб.
Немало ловушек расставлено и в соцсетях. На картинке ниже такая «новость», которую вам предлагает Facebook. Это не наша новость и не наша страница!
Во-первых, в шапке новости значится неизвестная никому Candy Store Brigadeiros. Это пустая страница, но таких страниц в сети сотни и у всех экзотические названия. Вот еще одна фейковая новость, размещенная в Facebook со страницы со странным названием Atelie Feltro e Ponto.
Мы размещаем новости от Postimees всегда на своей официальной странице с круглым синим логотипом Postimees и названием страницы Rus.Postimees. Если вы подписаны на страницу, то наши новости в вашей ленте выглядят так, как ниже на скриншоте. Никаких странных названий быть не должно!
На нашу официальную страницу в Facebook можно подписаться ЗДЕСЬ.
Конечно, мы очень рады, когда пользователи Facebook и других соцсетей делятся нашими новостями, однако стоит спросить у себя, знаете ли вы пользователя или страницу, которые делятся ссылкой, и не являются ли они по внешним признакам фейковыми.
Во-вторых, все новости Rus.Postimees ведут вас на страницу rus.postimees.ee и если вам предлагается перейти на страницу вроде postimees-news.shop - это мошенники. В нашем домене нет английских слов news, shop или чего-то подобного, только rus.postimees.ee.
Лучше по таким ссылкам вообще не переходить, так как возрастает риск подхватить вирус на свой телефон или компьютер. Однако, если вы все же по ссылке перешли, там может оказаться статья якобы от Rus.Postimees, в которой рекламируются финансовые или инвестиционные услуги.
Такая страница попалась и нам. Ниже на скриншоте фальшивая статья, выданная мошенниками за наш материал. Это не Rus.Postimees! Обратите внимание на домен в вашей адресной строке, который отмечен сверху красным.
Не должно быть никаких news или shop, а после точки - никаких com или org, только один адрес правильный: rus.postimees.ee. Из содержания видно, что «журналист» якобы берет интервью у представителя инвестиционной платформы.
Журналисты редакции никогда не пишут таких рекламных материалов и не будут вам предлагать под видом интервью узнать, можно зарабатывать на инвестиционной платформе. На скриншоте мы замазали название платформы, куда была добавлена активная гиперссылка.
Если на такой платформе вы потеряете свои деньги, скорее всего вам их никто не вернет. Прежде, чем заниматься инвестированием, проконсультируйтесь со специалистом.
Postimees уже обратился в полицию и к Facebook, чтобы привлечь к ответственности нарушителей. В данном случае речь идет о краже интеллектуальной собственности (лого, дизайн, название домена) и распространении ложной информации.
Если вы заметите в социальных сетях нечто подобное, то просим вас сообщить нам об этом по адресу электронной почты vene@postimees.ee.