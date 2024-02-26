Важно! ⟩ Вас могут обчистить под вывеской Postimees. На самом деле мы тут ни при чем!

Недавно мы наткнулись в Facebook на новости, которые были почти как наши, если не присматриваться. Наметанный глаз мгновенно видит, что это какая-то фальшивая страница, но не каждый читатель будет присматриваться, к деталям, особенно если новость достаточно жареная: кого-то арестовали, кто-то попался на супружеской неверности.

И все же обращать внимание на детали стоит, так как мошенники теперь охотятся за вашими деньгами постоянно, пытаясь застать вас врасплох: звонят по телефону, рассылают SMS-сообщения от имени полиции, государственных органов, почтовых и курьерских служб.

Немало ловушек расставлено и в соцсетях. На картинке ниже такая «новость», которую вам предлагает Facebook. Это не наша новость и не наша страница!

Фальшивая страница новостей. Фото: Скриншот с Facebook

Во-первых, в шапке новости значится неизвестная никому Candy Store Brigadeiros. Это пустая страница, но таких страниц в сети сотни и у всех экзотические названия. Вот еще одна фейковая новость, размещенная в Facebook со страницы со странным названием Atelie Feltro e Ponto.

Фейковая новость в Facebook, выдаваемая за статью Postimees. Фото: Скриншот с Facebook

Мы размещаем новости от Postimees всегда на своей официальной странице с круглым синим логотипом Postimees и названием страницы Rus.Postimees. Если вы подписаны на страницу, то наши новости в вашей ленте выглядят так, как ниже на скриншоте. Никаких странных названий быть не должно!



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Фото: Скриншот с Facebook