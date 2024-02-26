По данным Департамента полиции и погранохраны, на прошлой неделе за защитой к властям Эстонии обратились 98 украинских военных беженцев.
За неделю с просьбой о защите к властям Эстонии обратились почти сто украинских беженцев
Как передала пресс-служба департамента, на прошлой неделе 71 украинский военный беженец обратился за временной защитой в Эстонии. По состоянию на воскресенье временную защиту в Эстонии получили 35 006 военных беженцев. С момента начала нападения России на Украину временную защиту в Эстонии получили в общей сложности 51 446 беженцев.
Кроме того, на прошлой неделе 27 граждан Украины обратились за международной защитой в Эстонии. В общей сложности Эстония предоставила международную защиту 7181 гражданину Украины.