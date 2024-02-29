За последний месяц электричество на бирже подешевело на 40%

По сравнению с январем электричество на бирже стало дешевле на 40,4%, явствуют данные биржевой площадки.

По сравнению с февралем 2023 года цена электричества на бирже снизилась на 36%.

В Латвии и Литве электричество на бирже в феврале стоило 7,48 цента за киловатт-час, а в Финляндии – 5,16 цента.

К указанным биржевым тарифам для потребителей добавляется налог с оборота.