В эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool среднемесячная цена электроэнергии в феврале составила в среднем 7,55 цента за киловатт-час, пишет Rus.ERR.
За последний месяц электричество на бирже подешевело на 40%
По сравнению с январем электричество на бирже стало дешевле на 40,4%, явствуют данные биржевой площадки.
По сравнению с февралем 2023 года цена электричества на бирже снизилась на 36%.
В Латвии и Литве электричество на бирже в феврале стоило 7,48 цента за киловатт-час, а в Финляндии – 5,16 цента.
К указанным биржевым тарифам для потребителей добавляется налог с оборота.