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Пьяного водителя приговорили к шоковому тюремному заключению

Сийм Михайлов
, журналист
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Фото: Sander Ilvest

В Раквереском здании Вируского уездного суда 19 декабря 50-летний Рене был признан виновным в вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина, которого ранее уже наказывали за правонарушение, был приговорен к одному году лишения свободы условно, но в качестве шокового наказания один месяц он должен был провести за решеткой.

Вечером 17 декабря в Раквере Рене ехал из торгового центра Vaala на бульвар Яама, а когда его остановили, выяснилось, что он употребил большое количество алкоголя. Его опьянение было 2,26 промилле.

50-летнего пьяного водителя приговорили к одному году лишения свободы, из которых один месяц ему пришлось сразу отсидеть за решеткой. Остальные 11 месяцев останутся условными, если Рене не совершит еще одного нарушения в течение полутора лет.

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