Пьяного водителя приговорили к шоковому тюремному заключению

В Раквереском здании Вируского уездного суда 19 декабря 50-летний Рене был признан виновным в вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина, которого ранее уже наказывали за правонарушение, был приговорен к одному году лишения свободы условно, но в качестве шокового наказания один месяц он должен был провести за решеткой.