Торговые сети: цены на продукты питания уже не будут так быстро расти

Цены на продукты питания, в частности на сладости, мясные изделия и кулинарию, начали расти уже во второй половине прошлого года, сильное влияние на рост цен оказало и повышение налога с оборота, передает в субботу программа новостей «Актуальная камера» на телеканале ETV+.

Однако по сравнению с январем цены в феврале практически не изменились. Ожидается, что и в будущем они будут стабильны.

«Сложно прогнозировать, сейчас цена кажется довольно стабильной и нет причин ожидать каких-то дополнительных повышений. Но при этом, к сожалению, какого-либо существенного снижения цен тоже не предвидится», - сказала Марилин Юриссон.