Международная федерация тенниса (ITF) допустила российских и белорусских спортсменов до участия в Олимпиаде 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Россияне смогут выступить в одиночном и парном разрядах, но не будут представлены в миксте.
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Российских теннисистов допустили на Олимпиаду в Париже
ITF подтверждает в своем пресс-релизе, что теннисистам из России и Белоруссии будет разрешено участвовать в олимпийских и паралимпийских теннисных соревнованиях в индивидуальном и нейтральном качестве, если они будут соблюдать принципы нейтральности Международного олимпийского комитета и Международного паралимпийского комитета.