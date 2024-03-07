Российских теннисистов допустили на Олимпиаду в Париже

ITF подтверждает в своем пресс-релизе, что теннисистам из России и Белоруссии будет разрешено участвовать в олимпийских и паралимпийских теннисных соревнованиях в индивидуальном и нейтральном качестве, если они будут соблюдать принципы нейтральности Международного олимпийского комитета и Международного паралимпийского комитета.