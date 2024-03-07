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Российских теннисистов допустили на Олимпиаду в Париже

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Теннисные мячи, иллюстративное фото.
Теннисные мячи, иллюстративное фото. Фото: Yegor Aleyev

Международная федерация тенниса (ITF) допустила российских и белорусских спортсменов до участия в Олимпиаде 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Россияне смогут выступить в одиночном и парном разрядах, но не будут представлены в миксте.

ITF подтверждает в своем пресс-релизе, что теннисистам из России и Белоруссии будет разрешено участвовать в олимпийских и паралимпийских теннисных соревнованиях в индивидуальном и нейтральном качестве, если они будут соблюдать принципы нейтральности Международного олимпийского комитета и Международного паралимпийского комитета.

«Мы хотим гарантировать, что ко всем теннисистам относятся справедливо и одинаково, независимо от типа игры, которую они выбрали», - заявил представитель ITF.

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