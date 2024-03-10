Женская сборная Эстонии по шпаге получит как минимум одну путевку на Олимпиаду

Поскольку ни одна из эстонских спортсменок не попала в число 16 лучших в борьбе за индивидуальные места на Парижской Олимпиаде (речь идет о местах, которые получают спортсменки из стран, команды которых не проходят квалификацию на игры), то понятно, что если Эстонии не удается в командном этапе в Китае за две недели выйти на олимпийское место, мы можем выставить одного спортсмена исходя из европейской квоты в личном турнире.

По итогам мирового рейтинга два места вместо европейских стран, команды которых не доберутся до Парижа, получат Эстония и Венгрия. В случае с Эстонией вопрос только в том, получит ли место Дифферт или Кирпу, у остальных шансов получить его уже не будет. Вместе у них 98 и 45 очков. Чтобы обыграть Дифферт, Кирпу должна выйти как минимум в финал и сегодня, и в Китае и надеяться, что ее соотечественница больше не выиграет матчей.

В первом раунде Дифферт победила Алию Люти из Франции, а затем Ангелу Кригер из Швейцарии со счетом 15:6. В 1/8 финала она встретится с китаянкой Сунь Ивэнь в 15:30.

Хороший старт был также и у Ирины Эмбрич, которая в первом туре опередила Алицию Класик из Польши со счетом 15:4. К сожалению она оказалась с разницей 9:10 ниже шестой француженки Александры Луи Мари.

Эрика Кирпу сначала одержала победу со счетом 15:11 над Галой Хесс Санчо (Германия), а затем со счетом 15:12 над француженкой Ауриан Малло-Бретон (12 место). Ее следующая соперница – Айзана Муртазаева, которой будет разрешено выступать в качестве нейтральной спортсменки в 15:05.

Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Катрине Лехис пришлось признать превосходство немки Александры Элер со счетом 15:14, а Юлия Беляева проиграла в стартовом матче со счетом 15:10 Яне Бекмурзовой, допущенной к участию в качестве нейтральной спортсменки.

В первом туре мужского турнира Маркус Салм проиграл Жомбору Кестхею из Венгрии с результатом 11:15, а Стен Прийнитс - Кадзясу Минобе из Японии со счетом 9:15.