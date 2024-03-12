Выставка о бомбардировке Нарвы вызвала большой конфликт. Катри Райк призвала собрать конференцию

Она добавила, что Нарвский музей, основанный городом и государством, опирается на официальную позицию Эстонской Республики и поддерживает позицию Эстонии в отношении войны на Украине.

Сморжевских-Смирнова также пояснила, что Propastop, входящий в состав Кайтселийта, ведет публичный блог и не нуждается в согласовании своей деятельности с членами правления Нарвского музея. «Листовки подготовил и профинансировал сам Propastop, музей своих средств на это не потратил», - добавила директор.

Выставка, посвященная бомбардировке Нарвы в 1944 году. Фото: Диана Харламова

Также директор музея заявила, что члены совета музея, независимо от их политических взглядов, не имеют права вмешиваться в содержание выставок музея и ставить под сомнение его сотрудничество с такими партнерами, как Эстонский военный музей, Propastop (Кайтселийт) и Государственная канцелярия.

«Комментарии членов совета привела к тому, что меня травят и оскорбляют в социальных сетях что, в свою очередь, наносит ущерб репутации музея», - сказала Сморжевских-Смирнова.

В своем комментарии Rus.Postimees оппозиционный нарвский депутат из фракции Respekt Катри Райк заявила, что действия Орлова и Мяги - чистой воды популизм. «Это обвинение - желание нравиться какой-то группы избирателей. Не будем забывать, что выборы не за горами», - сказала Райк, добавив, что запрос Орлова и Мяги не является объективным, и атаковать члена нарвского музея - безответственно.

Выставка Нарвского музея "Нарва 44", посвященная мартовской бомбардировке города, открылась под открытым небом в Замковом парке. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik