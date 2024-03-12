В Нарве разгорается очередной политический конфликт, на этот раз - из-за выставки «Нарва 44», которая рассказывает о бомбардировке города советской авиацией. Члены совета Нарвского музея Алексей Мяги и Вадим Орлов направили обращение директору музея Марии Сморжевских-Смирновной, в котором попросили пояснить некоторые нюансы выставки. Депутаты горсобрания разошлись во мнениях.
Выставка о бомбардировке Нарвы вызвала большой конфликт. Катри Райк призвала собрать конференцию
В рамках выставки несколько дней назад в почтовых ящиках жителей Нарвы появились листовки, выпущенные музеем в сотрудничестве с блогом Propastop, который является частью работы Кайтселийта над самой выставкой.
На листовках содержалась информация о том, что Россия всегда совершала военные преступления, и их бомбардировки школы в Житомире в 2022 году ничем не отличаются от бомбардировок Нарвской шестой школы в 1944 году.
В своем обращении к директору музея депутаты Нарвского горсобрания, входящие в правящую фракцию Narva, которые также являются членами совета музея, Вадим Орлов и Алексей Мяги, попросили прокомментировать листовки, а также задали несколько вопросов.
В частности, депутаты и члены совета поинтересовались у Сморжевских-Смирновой, как подобная деятельность связана с достижением целей Нарвского музея, как деятельность Нарвского музея связана с войной в Украине, кто утвердил данные листовки, а также в какую сумму они обошлись музею.
В обращении приведены пункты из устава музея, согласно которому его целями являются ознакомление и популяризация истории Нарвы; обеспечение сохранения и развития Нарвской крепости и бастионов; укрепление конкурентоспособности города Нарвы и региона. «Как подобная деятельность помогает достичь перечисленных целей?» - задаются вопросом депутаты.
В своем ответном письме Сморжевских-Смирнова заявила, что выставка со всеми ее составляющими напрямую отвечает цели продвигать эстонскую идентичность. «Выставка способствует повышению осведомленности и популяризации разрушения, сохранения и восстановления архитектурного наследия Нарвы, а значит, и расширению знаний об истории Эстонии», - написала директор музея.
Она добавила, что Нарвский музей, основанный городом и государством, опирается на официальную позицию Эстонской Республики и поддерживает позицию Эстонии в отношении войны на Украине.
Сморжевских-Смирнова также пояснила, что Propastop, входящий в состав Кайтселийта, ведет публичный блог и не нуждается в согласовании своей деятельности с членами правления Нарвского музея. «Листовки подготовил и профинансировал сам Propastop, музей своих средств на это не потратил», - добавила директор.
Также директор музея заявила, что члены совета музея, независимо от их политических взглядов, не имеют права вмешиваться в содержание выставок музея и ставить под сомнение его сотрудничество с такими партнерами, как Эстонский военный музей, Propastop (Кайтселийт) и Государственная канцелярия.
«Комментарии членов совета привела к тому, что меня травят и оскорбляют в социальных сетях что, в свою очередь, наносит ущерб репутации музея», - сказала Сморжевских-Смирнова.
В своем комментарии Rus.Postimees оппозиционный нарвский депутат из фракции Respekt Катри Райк заявила, что действия Орлова и Мяги - чистой воды популизм. «Это обвинение - желание нравиться какой-то группы избирателей. Не будем забывать, что выборы не за горами», - сказала Райк, добавив, что запрос Орлова и Мяги не является объективным, и атаковать члена нарвского музея - безответственно.
«Если есть вопросы к директору музея, надо встретиться с ней лично и поговорить. А сейчас это все очень сильно напоминает историю с руководителем Нарвской больницы Аго Кыргвеэ», - заявила Райк. Кыргвеэ был недавно уволен в ускоренном режиме по желанию представителей нарвской правящей коалиции.
«Эстонцы и русские могут найти общий язык во всем, кроме того, что касается вопросов Второй мировой войны. Я считаю, что к осени нужно организовать конференцию, посвященную этой теме, чтобы можно было получить более точную информацию», - считает Катри.
Алексей Евграфов, депутат горсобрания Нарвы, входящий в правящую фракцию Narva, также дал комментарий Rus.Postimees, в котором заявил, что Сморжевских-Смирнова прекрасно знает, что у членов совета есть право задавать вопросы. «Если мы посмотрим на те вопросы, которые были заданы, то не найдем причин на такую острую реакцию со стороны Марии. Ее задача - дать ответы на эти вопросы. Не вижу в этом никакой проблемы», - сказал Евграфов.
Сам Вадим Орлов предложил Rus.Postimees взять комментарий у Алексея Мяги, так как в данный момент находится не в Эстонии. Но дозвониться до Алексея Мяги у журналиста не получилось. Ему на почту были отправлены письма, но на момент публикации редакция не получила ответа. Член совета нарвского музея Яанус Виллико, который также работает в Нарвском колледже Тартуского университета, тоже отказался давать комментарии, заявив, что говорить в этой ситуации особо не о чем.