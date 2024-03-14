Финские предприниматели обходят запрет на ведение бизнеса через Эстонию

В начале года в Финляндии было около 800 человек, которым суд запретил заниматься бизнесом. Чуть менее пятидесяти из них имели бизнес в Эстонии. Деятельность некоторых, вопреки запрету, распространялась также на Финляндию.

По закону, запрет на ведение бизнеса позволяет продолжить предпринимательскую деятельность за границей, но она не должна касаться Финляндии.

Финская полиция ежегодно сталкивается с десятками случаев, когда человека подозревают в нарушении запрета на ведение бизнеса. Если подозреваемый будет признан виновным, наказанием будет штраф или тюремное заключение сроком до двух лет.