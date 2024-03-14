Финансовые преступники из Финляндии обходят запрет на ведение бизнеса, действуя через Эстонию. К такому выводу пришли журналисты Yle, изучив данные финских и эстонских регистров.
Финские предприниматели обходят запрет на ведение бизнеса через Эстонию
В начале года в Финляндии было около 800 человек, которым суд запретил заниматься бизнесом. Чуть менее пятидесяти из них имели бизнес в Эстонии. Деятельность некоторых, вопреки запрету, распространялась также на Финляндию.
По закону, запрет на ведение бизнеса позволяет продолжить предпринимательскую деятельность за границей, но она не должна касаться Финляндии.
Финская полиция ежегодно сталкивается с десятками случаев, когда человека подозревают в нарушении запрета на ведение бизнеса. Если подозреваемый будет признан виновным, наказанием будет штраф или тюремное заключение сроком до двух лет.