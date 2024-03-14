Две трети граждан в странах НАТО поддерживают дальнейшую помощь Украине

Как сообщает «Европейская правда», такие результаты опроса по заказу Альянса озвучил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время презентации годового отчета с оценкой ситуации.

Столтенберг отметил, что исследования общественного мнения свидетельствуют о высокой поддержке дальнейшей помощи Украине.

«В целом в странах НАТО две трети опрошенных хотят, чтобы их страны продолжали поддержку Украины. И это важно, ведь страны НАТО предоставляют 99% всей военной помощи», – отметил генсек.

Он напомнил, что в течение 2023 года союзники продолжили предоставлять Украине разнообразную военную помощь, а отдельные страны впервые предоставили дальнобойные ракеты и приняли решение о передаче истребителей F-16, и в целом прошлый год отличился созданием ряда «коалиций» союзников для предоставления Украине тех или иных видов вооружения.

Результаты этого же опроса показали, что только 13% американцев проголосовали бы против вступления в НАТО, если бы им нужно было принимать такое решение на момент опроса.

Напомним, после скандальных слов о том, что Украина должна иметь «мужество белого флага» и вести переговоры о прекращении войны, Столтенберг ответил, что Украине нужно оружие, а не «белые флаги».