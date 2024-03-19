В феврале в Финляндии подали заявления о банкротстве 342 компании, что на 18 больше в годовом сравнении. Крупнейшим сектором по количеству обанкротившихся компаний стал сектор оказания других услуг. Если же сравнивать по количеству людей, то сильнее всего пострадал сектор строительства, пишет dv.ee.
В феврале в Финляндии обанкротилось более 340 компаний
Наибольшее количество банкротств произошло в сфере оказания прочих услуг – 110. В строительстве заявления о банкротстве подали 80 компаний, а в сфере размещения и общественного питания – 45.
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