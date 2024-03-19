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В феврале в Финляндии обанкротилось более 340 компаний

rus.postimees.ee
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Стройка.
Стройка. Фото: Postimees

В феврале в Финляндии подали заявления о банкротстве 342 компании, что на 18 больше в годовом сравнении. Крупнейшим сектором по количеству обанкротившихся компаний стал сектор оказания других услуг. Если же сравнивать по количеству людей, то сильнее всего пострадал сектор строительства, пишет dv.ee.

Наибольшее количество банкротств произошло в сфере оказания прочих услуг – 110. В строительстве заявления о банкротстве подали 80 компаний, а в сфере размещения и общественного питания – 45.

Читайте подробнее на dv.ee.

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