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Нарвскую школу для взрослых ждут важные перемены

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Нарвская школа для взрослых.
Нарвская школа для взрослых. Фото: Ilja Smirnov

По проекту горсобрания Нарвы, нарвская школа для взрослых с 1 сентября будет передана на государственное содержание, что означает экономию для города в 160 000 евро в год.

Город Нарва и Министерство образования и науки в октябре 2020 года подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому стороны согласуют план действий по реорганизации нестационарного общего образования в Нарве не позднее конца августа 2022 года. 9 января этого года министерство представило городу Нарве проект административного договора, на основании которого с 1 сентября министерству будет передано управление нарвской школой для взрослых. Законопроект будет обсуждаться в четверг на сессии Нарвского городского собрания.

В прошлом году затраты на школу для взрослых в Нарве составили 690 000 евро, из которых 530 000 евро составила государственная поддержка, а 160 000 евро - деньги из бюджета города Нарвы. Передача школы на содержание государства означает для Нарвы с 1 сентября до конца года экономию в 55 000–60 000 евро.

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