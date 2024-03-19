Нарвскую школу для взрослых ждут важные перемены

Город Нарва и Министерство образования и науки в октябре 2020 года подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому стороны согласуют план действий по реорганизации нестационарного общего образования в Нарве не позднее конца августа 2022 года. 9 января этого года министерство представило городу Нарве проект административного договора, на основании которого с 1 сентября министерству будет передано управление нарвской школой для взрослых. Законопроект будет обсуждаться в четверг на сессии Нарвского городского собрания.