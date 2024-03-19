По проекту горсобрания Нарвы, нарвская школа для взрослых с 1 сентября будет передана на государственное содержание, что означает экономию для города в 160 000 евро в год.
Нарвскую школу для взрослых ждут важные перемены
Город Нарва и Министерство образования и науки в октябре 2020 года подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому стороны согласуют план действий по реорганизации нестационарного общего образования в Нарве не позднее конца августа 2022 года. 9 января этого года министерство представило городу Нарве проект административного договора, на основании которого с 1 сентября министерству будет передано управление нарвской школой для взрослых. Законопроект будет обсуждаться в четверг на сессии Нарвского городского собрания.
В прошлом году затраты на школу для взрослых в Нарве составили 690 000 евро, из которых 530 000 евро составила государственная поддержка, а 160 000 евро - деньги из бюджета города Нарвы. Передача школы на содержание государства означает для Нарвы с 1 сентября до конца года экономию в 55 000–60 000 евро.