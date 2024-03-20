Владимир Путин показал рекордный результат на псевдовыборах, а экономика восточного соседа продолжает расти в условиях постоянно увеличивающихся военных расходов, несмотря на западные санкции.
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Какие санкции? ⟩ Российская экономика продолжает расти за счет военной промышленности
Продажи игристого вина и спиртного растут, рубль укрепляется, нефть и акции на фондовом рынке растут - так расхваливала любимая газета Путина «Комсомольская правда» в понедельничном выпуске ситуацию в стране.