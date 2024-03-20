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Какие санкции? ⟩ Российская экономика продолжает расти за счет военной промышленности

Эркки Эрилайд
, журналист
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Все больше россиян жалуются, что им не хватает денег на еду. Или они могут набить желудок, но тогда им приходится отказываться от других привычных товаров.
Все больше россиян жалуются, что им не хватает денег на еду. Или они могут набить желудок, но тогда им приходится отказываться от других привычных товаров. Фото: Donat Sorokin

Владимир Путин показал рекордный результат на псевдовыборах, а экономика восточного соседа продолжает расти в условиях постоянно увеличивающихся военных расходов, несмотря на западные санкции.

Продажи игристого вина и спиртного растут, рубль укрепляется, нефть и акции на фондовом рынке растут - так расхваливала любимая газета Путина «Комсомольская правда» в понедельничном выпуске ситуацию в стране.

И рубль, и индекс Московской биржи действительно немного выросли в понедельник, но во вторник снова упали. Нефть продолжает расти, но в основном потому, что более десятой части российских нефтеперерабатывающих мощностей выведено из строя в результате ударов беспилотников, а экспорт нефти и газа из России пострадал. Бензин, а вскоре, предположительно, и дизельное топливо, больше нельзя будет вывозить из страны.

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