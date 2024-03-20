Какие санкции? ⟩ Российская экономика продолжает расти за счет военной промышленности

И рубль, и индекс Московской биржи действительно немного выросли в понедельник, но во вторник снова упали. Нефть продолжает расти, но в основном потому, что более десятой части российских нефтеперерабатывающих мощностей выведено из строя в результате ударов беспилотников, а экспорт нефти и газа из России пострадал. Бензин, а вскоре, предположительно, и дизельное топливо, больше нельзя будет вывозить из страны.