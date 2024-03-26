Шведский концерн закрывает убыточное эстонское подразделение

Несмотря на масштабные меры по достижению прибыльности, BE Group OÜ продолжает нести убытки, сообщила в понедельник компания BE Group AB, котирующаяся на Шведской фондовой бирже. В связи с этим концерн прекратит деятельность прибалтийских подразделений.

BE Group OÜ включает в себя склад и офис по продажам в Маарду, а также торговые подразделения в Латвии и Литве. Прекращение деятельности произойдет во втором квартале и приведет к сокращению примерно 25 рабочих мест.