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Шведский концерн закрывает убыточное эстонское подразделение

rus.postimees.ee
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Иллюстративный снимок.
Иллюстративный снимок. Фото: Vladislav Musakko

Шведский продавец металла BE Group закрывает свои балтийские подразделения, которые последние несколько лет подряд приносили концерну большие убытки, сообщает dv.ee.

Несмотря на масштабные меры по достижению прибыльности, BE Group OÜ продолжает нести убытки, сообщила в понедельник компания BE Group AB, котирующаяся на Шведской фондовой бирже. В связи с этим концерн прекратит деятельность прибалтийских подразделений.

BE Group OÜ включает в себя склад и офис по продажам в Маарду, а также торговые подразделения в Латвии и Литве. Прекращение деятельности произойдет во втором квартале и приведет к сокращению примерно 25 рабочих мест.

Читайте подробнее на dv.ee.

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