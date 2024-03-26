Шведский продавец металла BE Group закрывает свои балтийские подразделения, которые последние несколько лет подряд приносили концерну большие убытки, сообщает dv.ee.
Шведский концерн закрывает убыточное эстонское подразделение
Несмотря на масштабные меры по достижению прибыльности, BE Group OÜ продолжает нести убытки, сообщила в понедельник компания BE Group AB, котирующаяся на Шведской фондовой бирже. В связи с этим концерн прекратит деятельность прибалтийских подразделений.
BE Group OÜ включает в себя склад и офис по продажам в Маарду, а также торговые подразделения в Латвии и Литве. Прекращение деятельности произойдет во втором квартале и приведет к сокращению примерно 25 рабочих мест.
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