Эстонский велосипедист после столкновения с автомобилем: это как второй день рождения

Ряйм общался с людьми, находившимися на месте происшествия, но водитель, спровоцировавший аварию, решил уехать до приезда полиции. Полиции удалось связаться с этим водителем, однако он не прибыл на место, а отправил туда своего сына. В итоге у Ряйма осталось множество вопросов, связанных с этой аварией.

«Остается загадкой, чем занимался водитель. Был ли он трезв? Он разговаривал по телефону? Он заснул? Он просто не заметил? Не знаю… Единственное, что можно было сделать, чтобы избежать аварии, — это не ходить на тренировку», — сказал Ряйм, по мнению которого день аварии можно назвать вторым днем рождения.

«Каждый год весной я делюсь фотографией, на которой водителям показано, как обгонять велосипедиста. Я думал сделать это за день до аварии, но руки не дошли. Теперь я могу поделиться опытом, и это не очень приятно, но, возможно, кто-то этот опыт научит», - заключил эстонский спортсмен.

Рекомендации велосипедистам:

Носите шлем.

Выбирайте яркую одежду, особенно весной, зимой и осенью – то есть когда преимущественно сумеречная погода.

Используйте велосипедные фонари, особенно задний красный фонарь.

Ездите по асфальту на обочине.

Рекомендации водителям:

Не занимайтесь за рулем посторонними делами.

Если говорите по телефону, то только по системе «хэндс-фри».

Когда обгоняете велосипедиста, обязательно включите сигнал поворота, чтобы те, кто едут за вами, знали, что впереди препятствие. Будет здорово, если при обгоне вы возьмете достаточную дистанцию от велосипедиста.

Даже если велосипедист делает на трассе какую-то глупость, не нужно его обгонять максимально близко, он всегда оказывается слабой стороной при столкновении.