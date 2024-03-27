Эстонский профессиональный велогонщик Михкель Ряйм пережил столкновение с автомобилем.
Эстонский велосипедист после столкновения с автомобилем: это как второй день рождения
В этом году Ряйм, представляющий монгольскую профессиональную команду «Ферей», написал в социальных сетях о ДТП, произошедшем с ним во время очередной тренировки. Столкновение с автомобилем - самый большой страх для велосипедистов, и до этого Ряйму еще никогда не приходилось с этим сталкиваться.
«Это был обычный тренировочный день, я проводил обычную тренировку. Ехал максимально близко к правой обочине, чтобы не слишком беспокоить водителей. Сделал все от себя зависящее, чтобы быть заметным: на мне желтый жилет, на заднем крыле мигает красный фонарь, а также еще один дополнительный, который при приближении водителя начинает мигать интенсивнее. Погода была прекрасная, видимость отличная, дорога идеально прямая. Разумеется, шлем на голове!
Как бы то ни было, внезапно произошел удар, и я оказался на земле. Понял, что на меня что-то наехало. Я упал на землю с рулем в руке, все произошло так быстро, что я не смог его выпустить из рук. Первой реакцией было встать и убежать с дороги, чтобы избежать следующего ДТП», - описал Ряйм аварию в социальных сетях.
«Сел на обочину. Понял, что травмы не очень серьезные, к счастью, ничего особенно не болело. Велосипед также казался более или менее в порядке. Одежда была порвана, но это просто дополнительное снаряжение».
Затем Ряйм рассказал, что рядом с ним подряд остановились три машины. В первых двух были свидетели, один из которых также вызвал скорую помощь. Третьим приехал водитель, виновник аварии, который даже не понял, что произошло.
Ряйм общался с людьми, находившимися на месте происшествия, но водитель, спровоцировавший аварию, решил уехать до приезда полиции. Полиции удалось связаться с этим водителем, однако он не прибыл на место, а отправил туда своего сына. В итоге у Ряйма осталось множество вопросов, связанных с этой аварией.
«Остается загадкой, чем занимался водитель. Был ли он трезв? Он разговаривал по телефону? Он заснул? Он просто не заметил? Не знаю… Единственное, что можно было сделать, чтобы избежать аварии, — это не ходить на тренировку», — сказал Ряйм, по мнению которого день аварии можно назвать вторым днем рождения.
«Каждый год весной я делюсь фотографией, на которой водителям показано, как обгонять велосипедиста. Я думал сделать это за день до аварии, но руки не дошли. Теперь я могу поделиться опытом, и это не очень приятно, но, возможно, кто-то этот опыт научит», - заключил эстонский спортсмен.
Рекомендации велосипедистам:
Носите шлем.
Выбирайте яркую одежду, особенно весной, зимой и осенью – то есть когда преимущественно сумеречная погода.
Используйте велосипедные фонари, особенно задний красный фонарь.
Ездите по асфальту на обочине.
Рекомендации водителям:
Не занимайтесь за рулем посторонними делами.
Если говорите по телефону, то только по системе «хэндс-фри».
Когда обгоняете велосипедиста, обязательно включите сигнал поворота, чтобы те, кто едут за вами, знали, что впереди препятствие. Будет здорово, если при обгоне вы возьмете достаточную дистанцию от велосипедиста.
Даже если велосипедист делает на трассе какую-то глупость, не нужно его обгонять максимально близко, он всегда оказывается слабой стороной при столкновении.