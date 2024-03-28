Кая Каллас: коалиционные переговоры в Таллинне, похоже, используются для шантажа

«Такое ощущение, что переговоры в Таллинне используются для чего-то другого, для какого-то соглашения или шантажа», - сказала Каллас.

«Я призываю, особенно главу "Отечества", чтобы у нас в Таллинне до местных выборов была одна большая общая цель - переход на образование на эстонском языке. У нас есть полтора года, чтобы сделать это», - сказала Каллас.

По его словам, это не вопрос вставания в позу или популизма, а гарантия безопасности Эстонии.

«Так что, пожалуйста, давайте сформируем городскую власть», - сказала Каллас, добавив, что формирования городского правительства - это не место для изменения Конституции Эстонии и не место для выдвижения ультиматумов правительству.