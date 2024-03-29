Сегодня, 29 апреля, исполняется 20 лет со дня вступления Эстонии в НАТО.
Кая Каллас: благодаря принятым 20 лет назад правильным и необходимым решениям мы живем в свободной и безопасной Эстонии
По словам премьер-министра Каи Каллас, после восстановления независимости в Эстонии мы сразу же приняли решение, что никогда больше не останемся одни. Именно поэтому вступление Эстонии в НАТО стало одной из главных внешнеполитических целей после восстановления независимости.
«Мы сразу же начали готовить почву для вступления Эстонии в НАТО. Это была общая цель, ради которой упорно трудились президент, правительство, дипломаты, чиновники и эстонский народ. С утра до вечера, из года в год, потому что мы знали, какую высокую цену платим за одиночество. И в 2004 году перед штаб-квартирой НАТО был поднят эстонский флаг», – сказала Каллас.
Премьер-министр подчеркнула, что поскольку в то время мы приняли правильные и необходимые решения, мы живем сейчас в свободной и безопасной Эстонии. «Сегодня у нас столько всего, чем стоит дорожить и что стоит беречь, – сказала Каллас. – Я рада, что народ Эстонии по-прежнему высоко ценит НАТО, и что за последние два года поддержка членства в альянсе среди населения с иным родным языком удвоилась».
По словам премьер-министра, Эстония является сильным и надежным партнером для своих союзников. «Наше слово имеет значение, а наши поступки имеют вес. Эстония вкладывает в оборону более трех процентов от ВВП. Мы активно участвуем в дискуссиях НАТО и сидим за тем столом, где принимаются решения. Я благодарна всем нашим союзникам, в том числе тем, кто служит в Эстонии, обеспечивая нашу общую безопасность», – сказала она.
На следующей неделе, 4 апреля, НАТО празднует свое 75-летие. «НАТО – сильная и единая организация, но мир вокруг нас изменился. Это произошло по вине нашего восточного соседа – России, которая уже третий год подряд ведет кровопролитную войну в Украине», – сказала премьер-министр.
Победа Украины и поражение России в этой войне имеют экзистенциальное значение для Эстонии, Европы и безопасности НАТО. «Единственный путь к прочному миру в Европе – поддерживать Украину до самой победы, поддерживать ее вступление в НАТО, а также в ЕС», – сказала Каллас.
Премьер-министр подчеркнула, что членам НАТО следует прилагать еще больше сил для своей защиты. «В этом изменившемся мире нам нужно быть уверенными в себе, сосредоточиться на решениях, при необходимости принимать жесткие меры, а также сохранять единство. В этом и заключается суть НАТО».
Предстоящим летом лидеры стран НАТО соберутся в Вашингтоне, где состоится саммит, посвященный 75-летию альянса. «Мы ожидаем от этой встречи смелых и конкретных решений, которые укрепят чувство безопасности нашего народа и безопасность евроатлантического региона в долгосрочной перспективе», – сказала Каллас.
Смотрите видеоприветствие премьер-министра Каи Каллас по случаю 20-й годовщины присоединения Эстонии к НАТО: