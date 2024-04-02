Юрген Лиги: нельзя допускать EKRE до управления парламентом

«Коалиция не должна вмешиваться в выборы вице-спикера Рийгикогу от оппозиции. Есть одно исключение, подтверждающее это правило. Партия, которая отрицает результаты выборов и называет Рийгикогу незаконным, должна управлять какой-нибудь игрушечной машиной, а не заседаниями парламента», - написал Лиги на своей странице в Facebook.

По словам Лиги, практику следует изменить и в будущем надо быть готовыми отстранять от заседаний депутатов, которые заглушают выступления шумом и блокируют трибуну, как это делала EKRE.

«Раньше в этом не было необходимости, поскольку никогда не было такого недоверия к честности выборов», - добавил он.

Лиги написала, что ни конституция, ни регламент Рийгикогу не предусматривают возможности избрания в парламент тех, кто не признает центральные институты государства и принципиально препятствуют работе.

Лиги считает, что EKRE нельзя допускать до управления парламентом, и коалиция все-таки должна вмешаться.

«Мало того, что эта партия доказала свою нелояльность к государству и его правилам, руководящий заседаниями Рийгикогу должен вести себя без связи с партией, обеспечивать работу парламента и одинаково относиться ко всем депутатам», - завершил свой пост Лиги.