Маргус Цахкна: удары Украины по российским НПЗ - это самооборона

Цахкна отметил в своем Twitter (Х), что не стоит чрезмерно драматизировать атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, в то время как Россия систематически разрушает энергетическую инфраструктуру Украины и продолжает оккупацию Запорожской АЭС.

It's not worth over-dramatizing attacks on Russian refineries while Russia is conducting massive air raids daily & has systematically destroyed #Ukraine's energy infrastructure & continues to occupy the Zaporizhzhia nuclear power plant.

🧵 pic.twitter.com/Vq27zan7sB — Margus Tsahkna (@Tsahkna) April 11, 2024

«То, что делает Украина – это самооборона. Украина наносит удары по военным целям, которые непосредственно обеспечивают горючим боевые машины, уничтожающие людей и дома в Украине», – заявил министр.

Он подчеркнул, что доходы от нефти и газа позволяют России продолжать свою кровавую агрессию.

«Если удары по военным объектам на российской территории помогают уменьшить российские доходы и затрудняют для России ведение этой войны, то эти удары служат правильной цели», – убежден министр.

Единственное, что осталось сделать сторонникам Украины, считает Цахкна, это обеспечить Украину средствами противовоздушной обороны для защиты своих граждан, городов и объектов инфраструктуры.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил после последней атаки РФ, что Украина имеет право бить по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украина имеет право наносить удары по «легитимным военным целям» за своими пределами.

А министр обороны США Ллойд Остин недавно критически высказался об ударах по НПЗ, поставив под сомнение их влияние на ход войны.